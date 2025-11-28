大埔宏福苑五級火｜倖存者分享死裡逃生經歷 濃煙中奮不顧身救鄰居

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火。一名居於2樓的男住戶今日（28日）在社交媒體分享自身經歷，描述死裡逃生的過程。事主表示，在逃生時，發現大堂已被火海吞噬，家園變「煉獄」，但奮不顧身衝出走廊救回一對夫婦，並先讓消防員救走對方。
事主指，事發時正在家中休息，突然接獲太太來電通知火警，唯事主打開大門準備逃生時，濃煙已瞬間將他吞噬，直言「伸手不見五指、呼吸困難」。他只好退回家中再致電太太，被太太告知大堂已成火海。事主直言，那刻已知最後的生路已經斷絕，「將囚禁在這座名為『家』的煉獄」。
奮不顧身衝出走廊
在等待救援期間，事主聽到走廊傳來呼救聲，仍不顧自身安危，拿著濕毛巾衝出屋外，不到10秒鐘，他已感到喉嚨熾熱及雙眼狂流淚水，但他堅持摸黑前行，最終成功將一對鄰居夫婦拉進自己屋內。他形容：「救回他們後鬆了一口氣，覺得自己不是孤軍作戰了。」由於鄰居夫婦衣著單薄，事主為他們提供水、襪子及長褲。事主表示，若情勢危急，因位處2樓，可以跳窗逃生。
三人在屋內被困數小時，直至下午6時，消防員架起雲梯救援。事主主動讓消防員先救走鄰居夫婦，事主指，「我比較後生，還可以忍受多一會」。
事主：「什麼都想帶走，卻什麼都帶不走」
當屋內只剩事主一人時，他環顧四周，看著家中模型、玩具，以及妻子的物品，才發現「什麼都想帶走，卻什麼都帶不走」。他亦表示，「感謝消防員冒着生命危險將我們救出」。
事主提及，現時正在醫院觀察中，又直言「當姑娘問我會否急著出院的時候、我搖搖頭默不作聲……我還能回家嗎？」