大埔宏福苑五級火｜倖存者分享死裡逃生經歷 濃煙中奮不顧身救鄰居

一名居於2樓的男住戶今日（28日）在社交媒體分享自身經歷。(FB@大埔 TAI PO)

奮不顧身衝出走廊 在等待救援期間，事主聽到走廊傳來呼救聲，仍不顧自身安危，拿著濕毛巾衝出屋外，不到10秒鐘，他已感到喉嚨熾熱及雙眼狂流淚水，但他堅持摸黑前行，最終成功將一對鄰居夫婦拉進自己屋內。他形容：「救回他們後鬆了一口氣，覺得自己不是孤軍作戰了。」由於鄰居夫婦衣著單薄，事主為他們提供水、襪子及長褲。事主表示，若情勢危急，因位處2樓，可以跳窗逃生。 三人在屋內被困數小時，直至下午6時，消防員架起雲梯救援。事主主動讓消防員先救走鄰居夫婦，事主指，「我比較後生，還可以忍受多一會」。