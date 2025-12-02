大埔宏福苑五級火｜兒認出雙親遺骸 料二人臨終時相擁

大埔宏福苑五級大火死亡人數增加至156人，29具遺體待辨認，約30人仍失聯，部分大廈已完成搜索，不少失蹤者家屬繼續到廣福社區會堂翻閱相片希望尋親。宏志閣有居民偕妻子連日來到場，希望找到住在最先起火的宏昌閣高層單位八旬雙親，二人今日終看到一張在父母單位拍攝的相片，相中剩下部分骨頭組織及灰，需驗DNA才能正式確認身分，二人接受傳媒訪問時，憶述照片中兩遺體疑似相擁。

蘇先生偕妻子居於唯一無被火災波及的宏志閣低層，80多歲的父母住在最先起火的宏昌閣高層，他工作的地點可以看到宏福苑，憶述上周三收到妻子及母親致電得悉起火後，即離開公司10分鐘趕回家，但大樓已陷火海，他與母親保持聯絡，對方稱「現在落樓」，惟離開單位後只說了一句「今次死啦」後，電話便再沒聲音，但未有斷線，只聽到一些嘈雜聲，他哭訴當時非常無助。