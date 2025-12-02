大埔宏福苑五級火｜兒認出雙親遺骸 料二人臨終時相擁

大埔宏福苑五級大火死亡人數增加至156人，29具遺體待辨認，約30人仍失聯，部分大廈已完成搜索，不少失蹤者家屬繼續到廣福社區會堂翻閱相片希望尋親。宏志閣有居民偕妻子連日來到場，希望找到住在最先起火的宏昌閣高層單位八旬雙親，二人今日終看到一張在父母單位拍攝的相片，相中剩下部分骨頭組織及灰，需驗DNA才能正式確認身分，二人接受傳媒訪問時，憶述照片中兩遺體疑似相擁。
蘇先生偕妻子居於唯一無被火災波及的宏志閣低層，80多歲的父母住在最先起火的宏昌閣高層，他工作的地點可以看到宏福苑，憶述上周三收到妻子及母親致電得悉起火後，即離開公司10分鐘趕回家，但大樓已陷火海，他與母親保持聯絡，對方稱「現在落樓」，惟離開單位後只說了一句「今次死啦」後，電話便再沒聲音，但未有斷線，只聽到一些嘈雜聲，他哭訴當時非常無助。
因宏昌閣的火勢當時已非常猛烈，蘇先生形容當下「沒辦法進去，也沒可能進得去」，只能先回到宏志閣救妻子和貓貓離開。二人最終看著宏昌閣陷入火海，黃昏時電話再無法聯絡雙親，當時已對二人下落已有心理準備。蘇先生偕妻子在社工陪同下連日到廣福社區會堂翻閱相片尋親，今日終於發現父母所住單位的相片有遺體，對沒法救回父母感內疚。他稱照片全已看不出「人形」，部分化灰、部分是組織，兩遺骸似是相擁：「這是我幻想的，因為他們很恩愛，應該不會分開，相信他們一同相擁（離開）。」