大埔宏福苑五級火｜ 前庇護中心變個人證件領證處 災民讚補領證件安排方便

入境處今日(1日)下午在大埔5個前庇護中心設個人證件領證處，供受大埔火災影響的居民領取補領的身份證和特區護照等個人證件。有災民表示，當局有專車接送他們前往申請和補領，讚揚安排「無懈可擊」；惟住屋仍是最大擔憂，由於大埔區內過渡房屋爆滿，透露已決定與家人在深圳暫住。 今日到中華基督教會馮梁結紀念中學補領個人證件的災民王先生表示，政府補領證件的安排無懈可擊，當局早在周六便安排車輛接送災民，「先去入境處辦身份證、出世紙、護照，再直達中旅社辦回鄉證，做完即刻送返酒店，全程幾個鐘就搞掂，真係好貼心。」而現在補領能夠立即取證真的非常方便。

感激各界支援 王先生又提到，案發當天他與家人幸能及早發現火勢，僅兩分鐘便落到地下撤離，「嗰陣時個身得200蚊，其他就燒曬」；但火災翌日自己為申請資助「填咗兩個鐘頭表格，為一千蚊排一個鐘」，坦言手續不方便，但仍非常感激港人和各機構捐助。 住宿問題最憂心 不過，談到住宿問題，王先生就大嘆無奈。他指大埔區內的過渡房屋早已爆滿，唯一有可能的中轉屋亦遠離市區，現時他一家四口分別居於兩個戶親戚的家，「短住一兩晚去親戚家或者就算了，但長時間住親戚家始終唔得，始終要打擾人哋生活。」他無奈地說，「香港租樓太貴，400呎都要萬三萬五，就算差啲都要萬二。我同老婆而家呢個年紀，返大陸養老都平啲、舒服啲。」

憂無緣見證舊樓重建 王先生又指，最令他心淡的是舊樓重建遙遙無期，他說時不禁落淚，並多次表示感到迷茫。「我而家73歲，等佢重建？我都差唔多……今次唔同一般重建，政府有業權、私人都有業權，加上損毀咁嚴重，難度好大，好難有結果。」

六口家庭跨區上班上學 居於宏建閣災民蕭小姐亦認同證件補領安排非常方便，很快便能夠領回一家的證件，只要3小時做完全完成手續安排。 現時她一家六口暫居於旺角帝京酒店，但她提到兩個小朋友都需要在大埔上學，即使旺角有火車直達，仍然非常不便。至於中轉屋，曾經獲安排6人分三房，「 (咁樣住)長時間其實係唔得㗎」。她表示，自己要處理各種善後工作，而暫未能上班，無法上班即無收入，經濟壓力極大。她希望政府能夠盡快解決住屋問題「起碼喺原區(安置)，我先有辦法接送小朋友上學同自己返工。」 她同時希望社會各界持續關注事件，並感謝大眾連日對災民的支援。

70歲獨居陳小姐豁達面對燒光一切 每一位災民看待事件的心情各有不同，而現年70歲的陳小姐就選擇豁達面對。早在宏福苑落成時便入住的她提到，同住的丈夫於早年已去世，今次喪失家園，「先生早走、自己都病過，已經係第二次一無所有，唯有睇得開啲」 自言「老喇，成70歲啦喎，唔知捱唔捱到重建」的陳小姐又提到，自己原本訂了聖誕節機票去日本旅行，「如果冇咩事搞，我就照去！屋企又唔係我起，起翻我都唔會住，點住，點住呀？我又幫唔到，留喺度都無意思。」她笑言，今次有幸安然無事，「而家心態要放鬆啲，要食要玩，已經到呢個年紀，要重新編排人生啦。」陳小姐又感激香港人的幫忙和支持，社工的協助更是非常到位，希望各位街坊能及早走出傷痛。