大埔宏福苑五級火｜卓永興稱自住業主前後收兩筆各10萬元補助

政府在「大埔宏福苑援助基金」下新增一項向宏福苑全數八座的業主提供一次性的10萬元補助。政務司副司長卓永興表示，新公布的10萬元補助是給予每戶業主，因為考慮到有業主放租宏福苑單位，利用租金作為主要收入，維持生活，而早前大廈在大廈維修也花了一筆錢。

卓永興今早(11日)在電台節目指出，早前政府從基金向每戶受影響家庭發放的10萬元生活津貼，是給予居住在宏福苑的所有住戶，包括租客及自住業主，因此自住業主前後將會收到兩筆款項。他表示，就發放給業主的補助，當局會在土地註冊處核實資料，相信不用等很久，經核實後預計一兩日可陸續發放。