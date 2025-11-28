大埔宏福苑五級火｜周思傑稱業界關注金屬棚架儲存和運輸等問題

發展局昨日與業界會面，商討如何推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。局方表示，與會者同意製定「非一刀切」但方向清晰的行動綱領，包括識別何種工作情景比較適合轉用金屬棚架。香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會對業界轉型持開放態度，但關注金屬棚架的儲存和運輸等問題，估計要全面轉型需時超過兩年。

周思傑今早(28日)在港台節目說，金屬棚架較竹棚耐燃，但遇火受熱達到某一個高溫時會較易倒塌。以往外地使用金屬棚架亦發生過嚴重事故，認為根本問題不是搭棚用甚麼物料，而是施工管理問題。他以大埔宏福苑五級火為例，關注為何8座樓宇一起維修，如何評估風險，為何事前無人知道棚網可能並非阻燃及安裝發泡膠於窗戶等。