大埔宏福苑五級火｜夫婦目睹家園燒禿：最緊要人無事唯有面對

大埔宏福苑五級火，至今已造成至少44人死亡。政府開放多個地方作為庇護中心，中華基督教會馮梁結紀念中學是其中一個收集物資和疏散居民的地方。陳小姐與丈夫居於宏泰閣高層，由單位落成時已經搬入，在上址居住了逾40年。陳小姐憶述，當日兩人中午時分已外出飲茶，直至下午3時多，從手機得知起火消息，那時眼見單位已經熊熊烈火，「成間屋已經噴晒火，燒到光禿禿」，居民亦已不能進去了，便周圍撲物資。陳小姐表示，幸好有親戚居於附近，做到親戚家中暫住。面對突如其來的不幸，陳小姐直言：「最緊要是人無事。咩都無啦，唯有要面對。」兩人表示，今日來社區會堂領取一些物資例如衣服等。

陳小姐的丈夫表示，不時看到有工人食煙，而且工程手工差劣。他續指，大廈大維修已持續逾年，惟由最初投標、討論，已經兩三年，「做大維修又加其他保養，費用很大，18萬多，又用所謂的代表票通過。」

濃煙很大 逃生未聞火警鐘響 梁生與梁太同樣住在宏泰閣。梁太憶述，昨日下午3時多在家，及後聞到有煙味，「打開門見到走廊很大煙」，遂二話不說，即刻抱起狗仔及其他物資逃生。她指，當時經後樓梯逃生，一直濃煙很大，火警鐘亦未有響起，「見到有啲竹棚布著火」。梁生表示，現時在朋友家暫住，而家園「應該燒得七七八八，睇下政府有咩安排」。梁生表示，覺得政府安排尚可，但長遠而言要考慮居住問題。