大埔宏福苑五級火｜宏志閣居民事隔一周重踏家門哽咽：街坊、朋友已離開

大埔宏福苑五級大火，造成至少159人死亡，近百人受傷，亦有數百隻寵物傷亡，傷亡慘重。火災中，宏志閣是屋苑8幢大廈中唯一一幢未受大火波及，走廊的消防喉沒有使用痕跡，單位窗戶仍然被封，窗外的竹棚、圍網亦完好。火災後第八天，即今日（3日）起一連兩日，警方開放宏志閣予住戶重返住所取重要物品。

宏志閣的居民由政府分批安排旅遊巴接載，居民進入封鎖範圍都要先登記，再由義工及警員帶領上樓，每戶限兩人，只有一個半小時，居民要把握時間收拾重要文件和個人物品。每戶均有義工隨行協助，這天若未能安排返回單位，還有一日機會，居民希望接下來可以繼續有類似安排。

事隔一星期可以回家，有居民說心情複雜，打算先取回證件及重要文件，希望政府之後再會有類似安排。宏志閣居民黃小姐向傳媒表示「（心情）很複雜，因為回到去，雖然我們的單位沒有事，但街坊有些都離開了，我的朋友也有人離開了。」

宏志閣居民庾先生：「很難過，門被人撬開了，慶幸東西沒有被淋濕。（有東西想帶走但帶不走嗎？）我整間屋都想帶走，不過暫時都因應環境，能用的東西先帶走，惟有這樣。」

宏志閣居民何小姐：「藥物、最主要藥物及取回一些較厚的衣物，怕過後不知道會不會凍。我們算是幸運的，因為兩老仍然健健康康，算是幸運一群。」