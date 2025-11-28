大埔宏福苑五級火｜搭棚工會：易燃發泡膠「最攞命」　無關竹棚或金屬棚

大埔宏福苑發生五級火造成重大傷亡。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(28日)在電台節目指，今次釀成火災無關使用竹棚或金屬棚，以法國巴黎聖母院及上海靜安高層住宅為例，兩個工程均使用金屬棚架，但仍然會燒至倒塌，指出有易燃物「咩物料都死」。

應立例規管棚網須具阻燃性

今次火警加速蔓延，外界將矛頭指向棚網和發泡膠，政府指會巡查全港使用棚網做維修的樓宇，同時推進以金屬取代棚架。何炳德指，昨日發展局與業界開會提到將巡查現時全港所有地盤，當局要求他們7日內對棚網進行阻燃測試，其次是抽檢棚網。他透露有關指引並非法律要求，業內有人不跟從，亦未見過或聽聞勞工處巡查時會檢查棚網，並就違規使用不符標準的棚網提出檢控。他又說，今次事件令人意識到棚網具阻燃功能的重要性，昨日不少地盤紛紛拆下不合規棚網。會上又討論到是否需要改善現有法例，他認為政府應該立例規管棚網須具阻燃性，不應是選擇題。