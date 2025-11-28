熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-28 11:52:00

大埔宏福苑五級火｜搭棚工會：易燃發泡膠「最攞命」　無關竹棚或金屬棚

分享：
T1 (4)_0.jpeg

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，易燃發泡膠「最攞命」，無關竹棚或金屬棚。(資料圖片)

大埔宏福苑發生五級火造成重大傷亡。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(28)在電台節目指，今次釀成火災無關使用竹棚或金屬棚，以法國巴黎聖母院及上海靜安高層住宅為例，兩個工程均使用金屬棚架，但仍然會燒至倒塌，指出有易燃物「咩物料都死」。

應立例規管棚網須具阻燃性

今次火警加速蔓延，外界將矛頭指向棚網和發泡膠，政府指會巡查全港使用棚網做維修的樓宇，同時推進以金屬取代棚架。何炳德指，昨日發展局與業界開會提到將巡查現時全港所有地盤，當局要求他們7日內對棚網進行阻燃測試，其次是抽檢棚網。他透露有關指引並非法律要求，業內有人不跟從，亦未見過或聽聞勞工處巡查時會檢查棚網，並就違規使用不符標準的棚網提出檢控。他又說，今次事件令人意識到棚網具阻燃功能的重要性，昨日不少地盤紛紛拆下不合規棚網。會上又討論到是否需要改善現有法例，他認為政府應該立例規管棚網須具阻燃性，不應是選擇題。

adblk5
大埔宏福苑五級火，消防凌晨交代最新拯救進展。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防凌晨繼續救援。(路透社) 大埔宏福苑五級火，事發衞星圖片。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防抬出遺體。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，當局抬出遺體。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心(路透社) 大埔宏福苑五級火，大批居民無家可歸入住多個臨時庇護中心(路透社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動通宵在廣福邨平台協助整理分發給有需要的人。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社) 大埔宏福苑五級火，居民到附近廣福商場留宿席地而睡。(美聯社)

很多地盤都使用發泡膠

至於政府提出推進金屬棚取代竹棚。何炳德指出，今次大火不會只因棚網的物料、零星火花或煙頭而單純造成， 一定是有較棚網更易燃的物料存在，估計是工程中的發泡膠「最攞命」，易燃且溶化後會滴下點燃其它物料，燃燒後更會釋出有毒煙霧；棚網即使具阻燃性亦會燒著，只是燃燒速度較慢。他續說，詢問相關專業人士後，獲回覆指很多地盤都使用發泡膠，有在宏福苑工作的工人向他表示不只外牆，宏福苑樓宇走廊、後樓梯等位置都有發泡膠。

追蹤am730 Google News

 
 