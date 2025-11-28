熱門搜尋:
本地
2025-11-28 10:24:47

大埔宏福苑五級火｜林超英批「屋宇更新大行動」是為工程界保就業 質疑為何追究竹棚

林超英在社交平台發文質疑，為何在追究責任時，卻追究在不易燃的竹。(資料圖片)

大埔屋邨宏福苑周三（26日）發生五級火，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文質疑，明顯作為禍首的易燃圍網和發泡膠，為何在追究責任時，卻追究在不易燃的竹。他又批評，由2009年開始的「屋宇更新大行動」是為工程界保就業

林超英：為何追究在不易燃的竹

林超英認為，原本保護棚架工人的「圍網」可能成為火災元兇，指圍網是原是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃的圍網和發泡膠在火災中卻助長火勢迅速蔓延。林超英質疑，明顯作為禍首的易燃圍網和發泡膠，為何在追究責任時，卻追究在不易燃的竹。

林超英指，棚架上跌下一個工人都已嫌多，但大埔火災已知最少造成94人死亡，情況令人深感痛心。他亦反問，若取消圍網，減少居民因火災死亡，但偶然有工人跌死，社會接受嗎？

林超英：「屋宇更新大行動」是為工程界保就業

林超英批評，由2009年開始的「屋宇更新大行動」是為工程界保就業，又表示，「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，而且在維修時，居民需要在不人道全面圍封中生活，沒有人理會居民的苦況，現在還增加了火災死亡威脅。他質問，「保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」

林超英認為，事故發生後，焦點往往只停留在「物質」層面，卻忽略了「人」和「制度」上的問題。他強調，樂見警隊對付涉及「人」的責任，但質疑，「其他部門呢？」

