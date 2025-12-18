大埔宏福苑五級火｜業主每年15萬元租金補助　另設5萬元搬遷補助

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為38億元，會用作長期和持續支援協助居民重建家園。政務司副司長卓永興今日(18日)表示，受影響業主將獲發放每年15萬元租金補助及一次性5萬元搬遷補助，受影響租戶亦可獲一次性5萬元搬遷補助，首筆補助將於下周一(22日)開始發放。

租金補助為期 2 年 每半年一次

民政及青年事務局局長麥美娟表示，租金補助將為期2年，每半年一次，即每次可獲7.5萬元補助，以單位為基礎。如業主搬至應急住所，即酒店或青年宿舍，可獲5萬元搬遷補助。由於宏志閣仍有待解封，租金補助亦適用於宏志閣業主。有關補助將透過「一戶一社工」發放，業主不需再交業權證明。她又表示，已入住過渡性房屋或房協租戶，可獲免租金至明年5月31日。如在5月31日後遷出，將不獲搬遷補助，並需支付租金。基金未來會集中支援宏福苑業主，搬遷補助將會是最後一個針對租戶的現金補助，但租戶仍可透過不同途徑獲得醫療需要等支援。