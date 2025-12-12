大埔宏福苑五級火｜業界指搭棚黑工一直存在　部門執法時「打鑼打鼓」致「聞風先遁」

大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(12日)在商台節目指出，拆網需要4天，而重新掛網則超過10天，預計建造業議會採購的棚網會分批輸港，首批可能會涉及20幢或30幢建築，此階段人手應仍足夠，但若一星期內有第二批棚網到達，屆時人手可能會出現緊張。

建議執法部門先用無人機拍攝

何炳德又指，香港搭棚業界中黑工問題一直存在，多出現在新建地盤，不知為何「捉極都有」。黑工或為賺取差價鋌而走險，每次執法部門到地盤準備執法時都「打鑼打鼓」，令黑工們都聞風先遁，因此難以杜絕黑工問題，建議執法部門日後可先用無人機拍攝地盤，再要求承建商交人，即使地盤內部會有漏網之魚，仍可捉到在外牆範圍施工的黑工。被問到杜絕黑工後，會否有人手不足情況，他指香港施工以快為主，如要求兩至三天內完成棚網上架，即使所有大灣區工人到港亦人手不足。