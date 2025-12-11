大埔宏福苑五級火｜新棚網「過三關」 初期集體採購統籌檢測 冀月內首批上架

大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令，要求正進行大廈外牆維修的工程移除棚網。發展局今日(11日)公布一套新的外牆棚網抽樣檢查制度，當中3項新措施包括承建商須提供棚網阻燃的檢測文件和證明書；抽取指定數目樣本到指定實驗所檢測；棚網上架後會隨機抽查。
甯漢豪表示，新度制將有3個主要環節，其一是承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書和檢測文件；其二是棚網抵港後，必須以指定方式，抽取指定數目送到政府指定的實驗所檢測；其三是當棚網上架後，相關部門將會隨機抽樣覆核。
甯漢豪又指，政府會作相關的配套工作，下星期將公布指定檢測中心的初步名單，未來亦會逐步物色更多；期望日後由採樣到送往檢測中心，能在一星期內出檢測結果。此外，考慮到未必所有大廈都有足夠空間存放棚網，政府已初步為業界找到適合用地，用作場外採樣。
屋宇署：過程錄像紀錄 議會：二維碼物流追蹤
新出爐的棚網監管制度下，承建商需要棚網供應商取得阻燃效能證書或測試報告；此外，棚網運抵地盤後，每個訂購批次安排第三方隨機選取棚網，讓承建商按政府指定的ISO標準，以指定數量取樣，並且送交指定實驗所測試。屋宇署長何鎮雄表示，上述整個過程必須以錄像記錄；至於送交測試的樣本只要有一個不合格，整個批次均需更換，測試結果需知屋宇署作備儲。
建造業議會執行總監鄭定寕表示，相信透過集體採購棚網，可確保貨源穩定及價錢合理；而建造業議會尋找有信譽和有批文的生產商，生產商需將每個批次的棚網送到國家認可的試驗室測試，並需獲報告和證書。其後議會再和實驗室核實，而相關資料將紀錄在可追蹤性標籤，紀錄棚網的生產和測試過程，以及使用的工地名單。
反駁「建築業爛透論」 甯漢豪：有害群之馬
對於有立法會議員批評「建築業爛到不能再爛」，甯漢豪反駁指，文件造假在各行各業都曾經發生，火災事件亦看到不同制度有需要改善，惟不同意建造業差勁之論，認為是業內有個別人士不守規距，形容是害群之馬；而今次整個建造業都很團結，要針對問題處理。
不需一刀切取替金屬棚網
大火發生後，政府曾稱探討以金屬棚架取替竹棚，甯漢豪回應指，目前的共識是認為並不需要一刀切。她指，一些環境較為狹窄的樓宇進行維修，未必能夠承托金屬棚，惟金屬棚的耐燃性較高，若然有合適的場景轉用，應該有時間表。