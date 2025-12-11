大埔宏福苑五級火｜新棚網「過三關」 初期集體採購統籌檢測 冀月內首批上架

大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令，要求正進行大廈外牆維修的工程移除棚網。發展局今日(11日)公布一套新的外牆棚網抽樣檢查制度，當中3項新措施包括承建商須提供棚網阻燃的檢測文件和證明書；抽取指定數目樣本到指定實驗所檢測；棚網上架後會隨機抽查。

甯漢豪表示，新度制將有3個主要環節，其一是承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書和檢測文件；其二是棚網抵港後，必須以指定方式，抽取指定數目送到政府指定的實驗所檢測；其三是當棚網上架後，相關部門將會隨機抽樣覆核。

甯漢豪又指，政府會作相關的配套工作，下星期將公布指定檢測中心的初步名單，未來亦會逐步物色更多；期望日後由採樣到送往檢測中心，能在一星期內出檢測結果。此外，考慮到未必所有大廈都有足夠空間存放棚網，政府已初步為業界找到適合用地，用作場外採樣。