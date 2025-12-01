大埔宏福苑五級火｜死亡人數增至151人　政府宏福苑援助基金已接13億元捐款 (持續更新)

【12月1日晚上10時15分更新】政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。當局指，基金將會用於協助居民重建家園，是長期和持續的支援。此外，政府即日起開始向火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗死難者個案，並正陸續發放5萬元的生活津貼予第一批20個個案。 政府表示，除慰問金、殮葬金、生活津貼，以及早前發放的1萬元應急補助金外，政府會再另外發放4類特別補助，包括為火災傷者發放受傷補助，留院7日或以上獲發10萬元、6日或以下獲發5萬元；為居於宏福苑的學生發放2萬元補助，供重新購置書本、文具、電腦等學習工具；向在宏福苑工作的建造業工人、清潔工和保安員發放2萬元補助，支援他們不能如常開工或須重新添置生財工具的損失；以及向受僱於宏福苑的外籍家庭傭工發放2萬元補助。 【12月1日下午5時25分更新】警方表示，已完成5棟大廈的搜索工作，今早亦已進入剩餘的宏新閣及宏昌閣進行搜索，期望3周內完成所有搜索工作。 其中，已完成4分之3搜索工作的宏新閣內未有發現遺體，而最早起火、已完成4分之1搜索工作的宏昌閣內再發現8具遺體，分別位於單位、走廊及樓梯位置，其中3具遺體為消防早前發現，有遺體殘缺、甚至被燒成灰燼。截至今日下午4時，死亡人數增加5人至151人，已初步辨認的遺體有104具，有39具遺體尚待辨認。傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢報告死亡人數期間亦一度失聲哽咽，新界北總區指揮官助理處長林敏嫻「拍膊頭」安慰。 另外，熱線接獲4宗工人失聯個案，其中兩人證實已死亡，一人受傷送院，一人仍然失聯。勞工處發言人表示，根據初步調查，至今有5名工程承建商工人(3男2女)在火警中遇難。對於在事故中有承建商工人身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。

【12月1日下午4時45分更新】政務司司長陳國基今日(1日)公布，在宏福苑四幢大廈，宏泰閣、宏智閣、宏道閣、宏仁閣的高、中、低層，取得20個棚網樣本，當中7個未達到阻燃測試標準要求。他又譴責，涉案人士為蠅頭小利，害死多條人命。 保安局局長鄧炳強表示，疑有人將未達阻燃標準棚網混入合格的棚網中，一併使用。他提及，調查人員在屋苑不同地方中，大廈不同地方檢取20個樣本，有些地方甚至消防員需要爬出去的位置檢取樣本，最終發現有7個樣不符合阻燃標準。他補充，許多隨手取得的樣本合格程度較大，而較難取得樣本的地方不合格機率大好多。 早前指棚網符合標準，鄧炳強今日解釋稱，在火警發生翌日，調查人員首次取樣時，火勢仍十分嚴峻，只能檢取未被波及宏志樓的棚網進行測試，而相關棚網符合阻燃標準。 廉政公署調查發現，在7月颱風樺加沙襲港後，破壞原本的棚網，有人在一間本地供應商，購買無阻燃功能的棚網作更換。廉政公署指，保護網每卷54元，涉案人士買了2,300卷，面積約7,500平方米，可以覆蓋8座大廈。廉政公署又發現，今年10月中環華懋大廈火警後，涉案人士擔心被抽查，再購入符合阻燃要求的棚網，安裝在宏福苑大廈的棚腳，意圖魚目混珠。 另有報道指國安處過去兩日至少拘捕3人，涉嫌5級火意圖煽動憎恨特區政府。鄧炳強稱由於涉及國家安全，行動細節，不方便透露。鄧炳強說，過去幾日留意到有別有用心、想危害國家及香港特區安全的人，利用社會傷痛時刻，利用假消息煽動對特區政府的不滿，包括指消防救援方法不合適，以及政府提供住宿需收費等等，目的是危害國家安全，警方必須採取適當行動，包括執法。

【12月1日下午2時更新】大埔宏福苑五級火警，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。政務司司長陳國基聯同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，今日下午4時在添馬添美道二號政府總部西翼地下大堂，就跟進工作會見傳媒。 警方災難遇害者辨認組人員再到大埔宏福苑，展開第三日搜索，警務處處長周一鳴到宏福苑在搜證現場視察。據了解，辨認組人員今日到最先起火的宏昌閣及宏新閣，但兩幢樓的結構要先待工程師確認無問題。在宏福苑對出的公園，繼續有市民到場悼念，現場擺滿鮮花及心意卡，不少人難掩傷痛。死難者家屬乘坐旅遊巴，到宏福苑火災現場路祭，警方拉起封鎖線。 消防處表示，受傷送院的12名消防員已全部出院。



【11月30日晚上11時更新】大埔宏福苑五級火發生多日，善後安排持續。政府發言人晚上表示，截至今午1時，已完成逾1,900戶登記，並向1,420戶派發補助金。此外，政府將向每位死難者家屬發放20萬元慰問金，並於本周起向每戶受影響家庭提供5萬元生活津貼。 大埔宏福苑援助基金累計達12億 截至今日中午，「大埔宏福苑援助基金」已接獲外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約12億元，將用於協助居民重建家園，提供長期支援。 物資捐獻平台今日啟用 政府與資訊科技業界合作建立的物資捐獻平台（www.taipodonation.hk）今日啟用，市民及團體可登記捐贈物資，並由政府統一分配。大埔社區中心亦設立中央物資站，統籌管理捐贈物資。 1827名災民入住政府安排住宿 住宿方面，截至今日上午，約683名居民已入住青年宿舍、營舍或酒店，另有1,144名居民入住過渡性房屋或香港房屋協會單位。政府繼續開放兩個庇護中心供有需要人士使用。過渡性房屋單位設有獨立洗手間、煮食空間及基本設施，並可攜帶寵物入住。查詢可致電3611 8482。為便利居民，接駁「善樓」與港鐵大埔墟站的巴士服務，明日起逢周一至五首班車將提早至上午7時30分開出。 為3,200居民登記「一戶一社工」 社會福利署已接觸約1,300戶，為3,200名居民登記「一戶一社工」跟進服務，並呼籲未聯絡的居民致電182 183提供資料。基層醫療署將以18區康健中心為樞紐，統籌醫療、護理、藥物及心理支援，並優先安排醫管局家庭醫學診所預約服務。 【11月30日下午5時28分更新】大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。警方今日交代最新情況，截至下午4時火災共釀成146人罹難，最新找到的18具遺體和消防早前搜救期間已發現但未移離的遺體，分布於單位、梯間、走廊和天台。警方指，災難遇害者辨認組(DVIU)今日已進入並完成宏建閣及宏泰閣的搜索，今日開始的宏盛閣搜索工作則仍然繼續，換言之目前7幢起火大廈當中已有4幢完成搜索。 54具遺體身份待辨認 警方傷亡查詢中心主管曾淑賢指，目前有54具遺體的身份有待辨認，又指有100宗個案界定為無法追查，原因包括未能再聯絡報案人、報案人最初提供的資料非常零碎、有報案人澄清尋找的親友並非居於宏福苑，以及有報案人尋找沒有確實地址兼多年沒有聯絡的親友等，警方會盡力尋找餘下四十多名失去聯絡人士。 宏志閣是唯一未受波及的大廈，警方新界北總區指揮官林敏嫻稱屋苑範圍非常惡劣，除屋內滿目瘡痍、燈光黑暗，外圍亦有很多已墮下的冷氣機、棚架，高空亦有物品搖搖欲墜，在未完全安全的情況下警方未有解封大廈考慮，重申警方會盡快完成蒐證和清理危險物品。房屋署副署長(發展及建築)梁洪偉表示，房屋署已經初步勘察其中6幢樓宇超過1,500伙，確認它們樓宇結構沒有即時危險，但有小量單位損毀較嚴重，已經即時安排緊急維修，以讓警方、消防等入內蒐證，餘下的宏新閣和宏昌閣的初步勘察工程亦已在今日展開。 【11月30日中午12時52分更新】警方災難遇害者辨認組人員今日再進入火場搜索和蒐證，截至中午已先後抬出數具懷疑遺體。消息指，其中一具遺體於宏盛閣發現。 ▼警方DVIU人員再進入火場搜索▼

▼11月30日大批市民到宏福苑獻花悼念▼

【11月29日晚上10時更新】廉政公署就大埔宏福苑大維修工程貪污調查，再拘捕3名工程承建商負責人。廉署就屋苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組展開調查，繼昨日較早時拘捕8名涉案人士，昨晚再拘捕3人。3名男子年齡介乎52歲至68歲，日前被警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕，正被廉署扣查。有關調查仍在進行。 財政司副司長黃偉綸表示，截至今日下午，已有約1555名受大埔火災影響的居民，獲安排入住房屋局的過渡性房屋單位、房協安置屋邨單位，以及由政府協調的青年宿舍或酒店房間，較昨晩大幅增加580名入住。黃偉綸在社交網站說，現時全港有約1500個可供入住的過渡性房屋單位，隨時可接收受影響的居民。截至今日下午，已安排約982名居民入住，其中位於元朗八鄉的「雙魚薈」項目，差不多一半單位已有居民入住，另外大約517名居民亦已入住青年宿舍或酒店房間。 入境處表示，截至下午6時，共接獲超過270宗身份證或旅行證件申請，以及超過250宗出生或結婚證書等申請。處方下周一午後，將安排把辦妥的身份證和旅行證件送到中心向居民派發。入境處說，今日安排專車到大埔臨時庇護中心，接載大約330名受大埔宏福苑火警影響的居民，到將軍澳入境處總部辦理各類型身份證明文件及證書，以及安排車輛接載有需要的申請人到將軍澳中旅社補辦回鄉證。

【11月29日下午5時更新】警方今日完成宏仁閣及宏道閣的搜索，沒有發現任何遺骸，分別在兩座大廈救出3隻貓及1隻烏龜。警方指大廈內環境複雜及昏暗，很多單位被嚴重燒毀，積水深至小腿，很多物品倒塌等，均增強搜索難度。警方在稍後全方位調查後，才能確切評估起火原因。 至今有128人死亡及83人受傷，警方指已確認當中84名死者及37名傷者是早前的失聯人士。不過，44具遺體仍然有待辨認身份。另有150個失聯個案未能聯絡到，警方指當中有約100宗個案的資料零碎，例如多年無聯絡的朋友不確定對方是否仍住在大廈內、只知道對方的暱稱等。警方正逐一聯絡報案的市民，希望索取更多資料。 政府成立的大埔宏福苑援助基金至今接獲民間捐款8億元，加上政府的3億元起動資金，共有11億元。民政及青年事務局局長麥美娟交代昨晚已有約1,290戶登記索取1萬元應急錢，截至今午3時半已向929戶派發1萬元。她強調應急錢及之後發放的生活津貼均是供住戶使用，若有個別重複登記個案會再作處理，如有人虛報及瞞騙會交予相關部門處理。 政務司副司長卓永興指出現時接獲的物資相當充足，建議市民暫停捐贈以免浪費。大埔社區中心會設立中央物資站，如市民及團體仍然想捐贈物資，可透過WhatsApp電話號碼9213 2388登記，方便政府配對物資。 政府會在大埔社區中心設立服務中心，由公務員管理，提供各種支援服務，例如是查詢及登記「一戶一社工」服務。目前已有1,300戶登記「一戶一社工」，政府亦會動員公務員，每戶配對2至3名公務員。勞工及福利局局長孫玉菡解釋希望為災民提供更多協助，「例如令居民唔需要自己跑動買嘢」。

【11月29日下午2時30分更新】大埔宏福苑五級火至今造成最少128人死亡，直至早上10時，傷者中仍有11人危殆，21人嚴重，9人情況穩定，38人已出院。目前仍有多人失聯。警方表示，今早至目前已有合共約600名遇害者辨認組人員到場。而在宏福苑對開的公園，陸續有市民到場獻花，表示心情仍然沉重，希望死者安息。連日來都有很多市民運送日用品、食物等物資到場，支援居民。堆放在廣福邨平台的大批物資，中午時分已經差不多全部運走。有義工表示，會將物資轉贈給社福機構。 大批市民於全港18區弔唁處簽署弔唁冊，而殉職消防員何偉豪生前工作的沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送上鮮花和心意卡。 早前被警方以涉嫌誤殺拘捕的3名男子，獲准保釋候查，12月上旬向警方報到。涉事3名男子是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，包括兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。

【11月28日下午10時00分更新】政府公布多項悼念安排，周六起一連三日至下周一，全港所有政府建築物及設施、包括特區政府駐境外辦事處的國旗及區旗會下半旗誌哀，期間政府主要官員會取消非必要公開活動，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動會按情況安排取消或延期。政府表示，哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊時間為周六起至下周一的上午9時至晚上9時。行政長官李家超周六上午8時聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部默哀3分鐘，哀悼在大埔火災不幸罹難者。 廉署就大埔宏福苑大維修工程的貪污調查拘捕八人。署方就工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，今日在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。所有被捕人士現正被廉署扣查。被捕人士為7男1女，年齡介乎40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。 簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。弔唁處地點如下：



中西區

西營盤社區綜合大樓

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓



灣仔

摩頓臺活動中心

銅鑼灣銅鑼灣徑20號



東區

北角社區會堂

北角渣華道123號



南區

華貴社區中心

奇力灣華貴邨



九龍城

紅磡社區會堂

紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下



觀塘

觀塘社區中心

觀塘翠屏道17號



深水埗

荔枝角社區會堂

深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）



黃大仙

黃大仙社區中心

黃大仙正德街104號



油尖旺

梁顯利油麻地社區中心

油麻地眾坊街60號



離島

香港教育工作者聯會黃楚標中學

東涌富東邨第3期第10區



葵青

荔景社區會堂

葵涌荔景山路205號



北區

和興社區會堂

粉嶺和鳴里7號地下



西貢

至善活動中心

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下



沙田

隆亨社區中心

沙田隆亨邨



大埔

富亨鄰里社區中心多用途禮堂

大埔富亨邨第四期



荃灣

西樓角花園多用途活動室

荃灣西樓角路



屯門

兆麟社區會堂

屯門兆麟街19號



元朗

朗屏社區會堂

元朗朗屏邨

鄧炳強指棚網達阻燃要求 火警鐘失效會執法 【11月28日下午5時45分更新】民政及青年事務局局長麥美娟探訪大埔社區中心臨時庇護中心後見記者，指政府會向死者家屬發放20萬元慰問金。至於每戶1萬元的應急錢，昨日已向78戶發放現金，而截至今午4時有1,200戶登記，會在今明兩日陸續向災民發放應急錢。下星期起則會向每個家庭提供5萬元生活津貼，會透過「一戶一社工」登記發放。「一戶一社工」已有930戶登記，勞工及福利局局長孫玉菡指還有一半住戶未登記，呼籲他們聯絡熱線「182183」。至於由政府成立的大埔宏福苑援助基金，除了政府投放的3億元，截至今午5時已接獲5億元捐款，麥美娟指未來會視乎災民的需要推出新措施。她亦呼籲大家不分彼此、不分立場幫助災民。 不過，麥美娟關注庇護中心有很多人聚集，在當局昨日向災民發放1萬元應急錢時均遇上困難，她強調需保護居民的安全及私隱。政府目前找了約1,000間酒店及青年宿舍房間供短期住宿，麥美娟指留意到網上流傳這些房間需收費，她澄清是假消息，並指：「影響咗有需要嘅家庭，嚇走咗人哋，以為要收錢唔搵社工，唔係幫到呢件事」。至於中長期住宿安排，政府已在各區安排約1,800個過渡性房屋單位。 昨晚有720名災民在9間庇護中心暫住，麥美娟指現時庇護中心有足夠物資。政府其後會推出平台，呼籲有心的市民在捐贈物資前，先到平台登記。她又指當災民搬到較長遠的住宿時，可能需要更多物資，呼籲市民現時留一留物資在之後捐贈。 勞福局局長孫玉菡指宏福苑由去年7月起作大維修工程，勞工處作了16次巡查，重點是與職安健有關。處方曾發出6張敦促改善通知書及並針對高空工作發出3宗檢控。最後一次巡查是在本月20日，因收到投訴指有地盤工人吸煙，有發出加強防火的書面提醒。 【11月28日下午3時05分更新】保安局局長鄧炳強表示意外最新造成128人死亡，其中124人是現場證實死亡，4人是送院搶救後不治，另有16名燒焦的遺體仍然在大廈內。死者中，有39名已確認身份，大約一半死者是在單位內找到，鄧炳強相信在稍後會辨認到身份，餘下還有40幾具遺體需要時間確認身份。 目前有79人受傷，在火警中接獲467宗失蹤人口個案求助，部分已經找到，包括確認了39人死亡，約30人送到醫院救治，110人情況安全。不過，現時還有約200人情況未明，包括89名未能確切辨認的遺體。 鄧炳強交代初步化驗結果顯示大廈棚網達到阻燃要求，但包圍著大廈門窗的發泡膠板高度易燃。他指起火原因仍有待調查，無正面回應是否因工人在棚架吸煙導致起火。他表示最初起火位置是宏昌閣低層外牆的圍網，之後因為燒著發泡膠，令火勢迅速向上蔓延，伸延到多個樓層，並在短時間內波及其他6座。鄧炳強續指貼在窗外的發泡膠板起火，促使玻璃爆破，令火勢增強並蔓延至室內，在短時間內室內及室外同時大面積起火。另外，起火的竹支飛墜，亦令其他樓層起火。 鄧炳強指今次救火工作面對極大困難，火勢異常地迅速蔓延，高層棚架不停跌落，堵塞緊急車輛出入口及大廈出入口，阻礙消防入內救援，亦令消防旋轉台鋼梯車難以在最佳的作業位置停泊。火場溫度達到500度，令消防員不能夠輕易推進至較高樓層。而火場空間狹窄，單位雜物多，個別單位因高溫而死灰復燃，消防員需要重複到同一單位滅火。

鄧炳強指現場基本上完成滅火及救援工作，目前需要盡快為火場降溫，在安排屋宇署人員進內確認樓宇安全後，相信警方今日可以進入部分樓宇調查，整個調查預計需時3至4周。他表示「希望早一日得一日解封」，讓居民進入單位善後。警方以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，已到公司辦公室及其中一人的住所搜證，檢取14部電腦及大量文件，警方正尋求律政司的緊急法律意見。 鄧炳強表示對於網上有人質疑消防的工作，感到不公道。他又批評網上出現假消息，包括指政府無為災民提供免費住宿，令到災民需要入住8,000一晚的酒店房間；另有人訛稱自己是消防員，缺乏基本裝備，亦沒有食物，要依靠市民送飯。鄧炳強認為這些假消息是分化社會，他希望社會團結一致，不要給空間他們「搞亂香港」。 消防處處長楊恩健報告在今早10時18分完成滅火救援工作，行動中出動2,351名消防及救護員。消防員何偉豪在行動中殉職，另有12名消防員受傷，1名有熱衰竭的消防員仍然在深切治療部，其他消防員則因吸入濃煙、骨折等不適。消防處昨日檢查宏福苑8座大廈的火警鐘，發現全部未能有效操作，未能發出警告聲響，會採取執法行動。 楊恩健主動解釋市民的質疑，他指行動中不能出動直升機，用直升機「掟水彈」只會淋到大廈外圍，不會跌進火場。而直升機駛近大廈時，會產生大量空氣，令火勢蔓延。至於為何不出動較高、例如100米高的雲梯車，他解釋雲梯車的兩邊需要「落則」，用較高的雲梯車路面闊度需要10米，但緊急車輛通道要求是6米，所以在香港大部分道路無法使用更高的雲梯車。另有市民關注為何不使用無人機滅火，楊表示有與廣東省消防總隊緊急聯繫，以無人機滅火在消防總隊仍在試行階段，而無人機承載的滅火喉直徑，遠比現時消防車的滅火喉直徑小。

【11月28日下午2時45分更新】大埔宏福苑五級火，消息指廉政公署拘捕多名涉案工程公司人員，包括東主及項目經理等，並會押返公司調查。據了解，涉及案件是鴻毅建築師公司。廉署人員將其中一名被捕人士，押返公司位於九龍灣的辦公室調查及搜證，消息說，稍後亦會把其他涉案人士押返現場調查。 【11月28日早上10時更新】至早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。現場亦可見有消防繼續抬出遺體。不少人繼續到廣福社區會堂觀看死者照片辨認是否失聯家人，有人離開時痛哭。 【11月28日早上7時20分更新】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。天亮前，有單位一度死恢復燃，消防於單位直接灑水撲熄。另外，仵工清晨從受災單位抬出五具遺體，其中兩具體形明顯較小，疑為兒童。

【11月28日凌晨1時41分更新】消防處交代大埔宏福苑最新情況指，滅火行動大致完成，目前只有4個單位仍在滅火，料今日凌晨能完全救熄火種，惟暫時未能預計解封時間。消防之後會逐個單位爆破，確保單位內沒有人被困，行動預計今早9時前完成，又指火災死者集中在最先起火的宏昌閣及鄰近宏泰閣，生還者就遍布不同座數。 消防處副處長陳慶勇稱，除4個仍在滅火的單位外，其他單位需要灑水降溫避免死灰復燃，之後將會全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部分位於宏昌閣及宏泰閣的較高層位置。由於大廈部分情況有「翻燒」情況，消防要在不同地方灑水降溫。 【11月28日凌晨0時10分更新】截至11月28日凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。昨晚11時許，其中一座樓宇高層單位火勢再次加劇，其餘樓宇已大致受控。消防人員晚上進入大廈中層部份已熄火單位用電筒照明搜索。在大廈高層，有零星單位仍然有火光和濃煙冒出。

【11月27日晚上10時36分更新】消防處的滅火救援工作仍然進行中，截至晚上10時火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。醫管局表示，多名員工受大埔火災影響，包括1名員工受傷、1名員工失去聯絡、約50名員工無家可歸。 【11月27日晚上9時40分更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。政府表示，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。此外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。 此外，負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署今日已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。 【11月27日晚上8時18分更新】消防處指，滅火救援工作仍然進行中，截至晚上8時共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。 成立基金接受市民捐款 【11月27日晚上6時15分更新】行政長官李家超見記者交代進展，指大火目前造成55人死亡，所有起火的7座大廈火勢基本受控。政府會即時向每戶災民派發1萬元應急補助金；政府亦會成立「大埔宏福苑援助基金」，政府會投入3億元，而在今晚7時起會接受市民捐款，該中銀香港帳號是：012-875-2-190159-7。政府之後會推出專門網頁，發布事件的最新消息。 政府會成立三個工作組，全面確保工作積極推進，分別是由政務司司長陳國基領導的調查及規管工作組；由政務司副司長卓永興領導的緊急支援及募捐工作組；由財政司副司長黃偉綸領導的應急住宿安排工作組。李家超無正面回應為何勞工處早前無及時跟進居民的投訴，有否官員或公務員需要問責下台。他表示工作組會全面跟進事件，「呢方面要實事求是，以科學為本。針對唔同物料，一般要求符合國際標準」。工作組會由不同方面，包括監管、巡查、驗證、審批機制等，檢視哪些環節可以強化，確保未來不會再發生同樣的不幸事件。而發展局會推進日後以金屬棚架代替竹棚。 李家超指目前全社會正經歷集體傷痛，艱難時刻更需要堅強面對，將哀痛轉化成建設力量，共同維持社會的正常運作。政府將舉辦悼念活動，而接下來由政府主辦的慶祝活動會取消或延期，官員會取消出席非必要的活動，全力支援善後工作。立法會選舉12月7日舉行，李家超表示目前已暫停選舉工程，首要任務是做好應急及救援工作。之後在審視情況後，會再決定選舉安排。 正草擬物資清單盼內地協助 災民的住宿安排方面，政府已啟用9個庇護中心，目前有約500人使用。民政及青年事務局安排了青年宿舍和酒店提供約1,000個單位，供災民留宿至少1至2星期。較長期的住宿則主要依賴過渡性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供約1,800個單位。社署已安排「一戶一社工」，政府之後會啟動公務員動員機制，會通知所有部門人員隨時候命，公務員其後會陪同災民進入單位善後。 港府正草擬物資清單，通過港澳辦及應急機制，希望內地部門提供協助。所需物資包括勘察無人機、幫助消防員爬上多層梯級的助力器、運輸輸送帶。醫療方面，需要解凍劑、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等。

【11月27日下午4時55分更新】旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將由即日起暫停，直至另行通知。 【11月27日下午3時50分更新】行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場，聽取消防處長楊恩健匯報救援情況。政務司長陳國基及保安局長鄧炳強陪同。他稍後再返回政府總部會見傳媒。 【11月27日下午3時10分更新】大埔宏福苑五級火，消防處下午召開記招講解搜救情況，目前增至55人死亡，其中51人當場死亡，另外4人送院後死亡；72名傷者送院；8位消防員受傷，全部穩定，另一人殉職。宏福苑8座大樓中一座沒被波及，目前7座起火大廈當中，4座大廈已大致救熄，3座火勢已受控制。今早救出1名男性長者，由天台救援至地下。 當局至今出動304架次消防及救援車輛，派出逾1,250多名消防人員參與，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，該4座救熄大樓已沒有求助個案需要處理。消防處現時着力將外圍高度熱力減低，並用了4部無人機查看有否死灰復燃情況，並出動了11條滅火喉、26隊搜救隊。消防在今早11時在宏泰閣31樓救出一名男子，帶到32樓天台，戴上呼吸器成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。現時滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦令竹棚有倒塌風險，目前繼續在大廈中推進，逐層逐層破門搜索。專隊會調查屋苑火警鐘無響及消防設備情況。 另外，廉政公署向火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

【11月27日早上7時30分更新】大埔宏福苑周三(26日)下午近3時發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。警方及消防周四(27日)清晨6時許交待最新情況，消防指，事件中共處理100名傷者，40人在現場不治，另外4名傷者送院後證實死亡，累計死亡人數增加至44人，71人受傷送院，當中17人危殆，27人情況嚴重，19人穩定，8人出院。其中，亦有7名消防人員受傷，仍有279人失聯。部分遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍。 現時宏福苑8座大廈當中，1座無受火警波及，4座火勢受控，餘下3座火警處理當中，消防出動1,200名消防及救護人員，動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救，消防派員由低層起向上，其中滅火行動去到5至18樓，而搬救已經去到13至23樓，預料中午至黃昏才能救援至宏福苑部分大廈天台。 李家超：即時巡查全港大維修屋苑 特首李家超表示今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進火災應對工作，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝，稱有消防員不幸殉職是巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。他稱香港在這艱難時刻更須堅強面對共渡時艱，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。

3名男子涉嫌「誤殺」被捕 新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。 警方指工程公司負責人嚴重疏忽導致重大傷亡，以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，包括兩名董事、1名工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。至周四(27日)早上8時許，多名探員到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室，調查搜證，並檢取大量文件，帶走作進一步調查，並帶走一名黑布蒙頭、雙手被反鎖的男子，押上警車帶署調查。新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。

多人凌晨獲救需戴上氧氣罩 消防天台救出 2 人 【11月27日凌晨2時30分更新】多人凌晨起陸續獲救，需要戴上氧氣罩。醫管局指，截至清晨6時，62個傷者送院，其中4人死、15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。 消防處凌晨陸續救出被困居民，有嬰兒被救出，需要戴上氧氣罩協助呼吸，有人獲救清醒被帶上救護車接受初步治理，包括有獲救老婦躺在擔架床上，消防處副處長陳慶勇說，成功在火場救出56名傷者，傷者散落大廈不同位置，主要在宏昌閣及宏泰閣被發現。他說，消防處在其中一幢大廈的天台位置救出2名生還者。 特首李家超周四(27日)凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。 ▼午夜後陸續有傷者被救出▼

專責小組全面調查起火原因 李家超周三(27日)晚上約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。 鄧炳強：外牆物料不尋常 警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。 消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。 ▼大埔宏福苑五級火▼

立會選舉延期？李家超：最重要處理今次火警 深圳市消防局車隊周三(26日)晚上已在蓮塘口岸候命赴港，李家超表示收到周邊城市的領導人聯絡，對方熱心稱如有需要都會提供協助，他感謝周邊城市不同單位都熱心希望幫手解決問題。他又稱，在整個救援過程都有就此與楊恩健商討，基於現場火災情況已逐步受控，相信消防處稍後能控制火場。 另外，政府在火警後已暫停宣傳和推廣立法會換屆選舉投票的工作，包括4場官辦選舉論壇。被問到會否押後立法會選舉投票日，李家超說，目前政府會全程投入處理這宗大型災難事件，「心裡面首要工作就係處理今次呢件事件」，其他事情會在統整所有工作後，數日後再作全面審視和決定。他指，選舉的確是一件重要工作，但目前最重要是處理今次火警，以及為需要援助的居民提供最適切和全面的協助。