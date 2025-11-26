大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲入職9年　救火半小時後失去聯絡　鄧炳強楊何蓓茵沉痛哀悼

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，其中一名消防員殉職。消防處處長楊恩健表示，殉職的37歲消防員何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車，他下午3時01分到達現場後在地下負責救援，惟及至3時半失去聯絡。約半小時後，消防下午4時01分在宏福苑宏昌閣升降機對開空地發現他，當時他臉部燒傷，救護員隨即為他急救和進行心肺復甦法，並隨即轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至下午4時45分不治。

楊恩健稱，代表消防處向何偉豪家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會向他的家人提供支援，希望他們度過難關。他又透露，有另一名消防員在火警期間熱衰竭送院，目前仍在治理。

公務員事務局局長楊何蓓茵對何偉豪不幸殉職表示沉痛哀悼，向其英勇表現及無私奉獻表達崇高敬意，並代表公務員隊伍向其家屬致以最深切慰問，當局已經聯絡消防處，將盡力協助何偉豪家人渡過這悲哀及艱難的時刻，保安局局長鄧炳強對何偉豪在行動中不幸殉職感到非常難過和痛心，並向其家人致以最深切的慰問。楊何蓓茵和鄧炳強同時向火警中其他遇難者家屬致以慰問，祝願傷者早日康復。

即時啟動緊急事故監察及支援中心

另外，特首李家超極度關注今次大火，對於有消防員執行職務時殉職表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。他今日主持跨部門緊急會議，提到已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。他指，民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，安排受影響人士入住臨時庇護中心、為死傷者家屬提供援助及情緒支援，醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。鄧炳強說，緊急事故監察及支援中心已於下午全面投入運作，統籌協調各部門全力應對及處理火災造成的影響。