大埔宏福苑五級火｜港大學生組織指借場辦悼念被拒　校方：按既定指引評估

大埔宏福苑上月底發生五級火，香港大學8個院會本月1日以聯院會名義，對遇難者、傷者及其家屬致以哀悼和慰問，並指本月上旬會舉辦悼念活動。不過，有報道指聯院會因被校方拒絕借出場地而取消活動，其中更有院會透露校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮。

港大：處理場地申請一直保持溝通

港大發言人回覆《am730》查詢稱，處理學生組織場地申請時，一直與學生代表保持溝通，並按照既定指引作出評估。他表示，港大對火災深表哀痛，並於校園不同典禮及場合上默哀悼念，又指港大師生一直積極參與災後支援工作，除開放嘉道理中心作為臨時住所，各學院教職員及學生團隊亦以專業知識援助受災市民。