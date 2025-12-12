大埔宏福苑五級火｜逃生樓梯玻璃窗被改成木門　房屋局：正調查不宜透露詳情

大埔宏福苑五級火至今發生逾兩星期，至少160死、6人仍失蹤，有居民反映大維修期間，有大廈逃生樓梯的玻璃窗被拆走改裝成木門。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑五級火至今發生逾兩星期，至少160死、6人仍失蹤，有居民反映大維修期間，有大廈逃生樓梯的玻璃窗被拆走改裝成木門。房屋局表示，正聯同執法部門進行調查，不宜透露與事故有關的詳情，但未有回應調查方向及預計何時完成調查。

局方回覆傳媒查詢時重申現行機制，轄下獨立審查組會根據強制驗樓計劃，揀選樓齡30年或以上相關物業，向業主發出法定強制驗樓通知。業主須委任註冊檢驗人員，檢驗樓宇公用部分。如須修葺，業主就要委任註冊承建商，在註冊檢驗人員監督下，按照《建築物條例》及有關標準進行修葺工程。註冊檢驗人員完成工程後，須提交一份完工報告及完工證明書以作記錄。如果在工程期間接到投訴或查詢，獨立審查組人員會跟進及處理個別個案。 政府早前指，宏福苑是居屋，工程由房屋局獨立審查組根據《建築物條例》作出監管，審查組將就火警事故進行調查。