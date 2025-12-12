大埔宏福苑五級火︱酒店14天住宿屆滿? 民青局 : 業界願提供彈性安排

政府表明會持續支援宏福苑居民的住宿需要，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民作較長期使用。(民政及青年事務局FB)

大埔宏福苑五級火發生逾兩周，造成至少160死，居民失去家園，截至周四(11日)上午，共有1457名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2796名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心已停止開放予新的使用者，只繼續運作至現有使用者遷往經安排的應急住宿為止。

民政及青年事務局指，政府會持續支援宏福苑居民的住宿需要，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民作較長期使用。對於有傳言指酒店提供給宏福苑居民的入住限期將至。該局指非常感謝酒店業界在火警發生的當天，願意即時為居民提供至少14天的住宿。經磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排。