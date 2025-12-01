大埔宏福苑五級火｜騙徒假冒殉職消防家屬名義募捐 消防處籲提防

大埔宏福苑五級火，傷亡慘重，包括消防員何偉豪不幸殉職。他生前駐守的沙田消防局下半旗誌哀，消防處亦正為何偉豪的家人進行募捐，接受公眾捐款。消防處今日（1日）呼籲市民提高警覺，指近日網上流傳一段不明來歷影片，冒用殉職消防員何偉豪家屬名義進行募捐，並使用與家屬真實銀行戶口姓名極其相似的名字，企圖詐騙。消防已即時將個案轉介至警方跟進。



如市民欲向殉職屬員的家屬捐款，可參照以下捐款安排：



1）存入何偉豪父親何勝的銀行戶口

戶口姓名：HO SHING

戶口號碼: 039-744-1-039365-9（集友銀行）



或



2）簽發支票，抬頭郵寄或親身遞交消防處轉交

抬頭：「何勝」或「HO SHING」

地址：

九龍尖沙咀東部康莊道一號

消防處總部大廈11樓南翼

消防處（福利及建築物管理）

（經辦人：黃瀚嶠）

