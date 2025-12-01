熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-01 16:43:26

大埔宏福苑五級火｜騙徒假冒殉職消防家屬名義募捐 消防處籲提防

分享：

大埔宏福苑五級火，傷亡慘重，包括消防員何偉豪不幸殉職。他生前駐守的沙田消防局下半旗誌哀，消防處亦正為何偉豪的家人進行募捐，接受公眾捐款。消防處今日（1日）呼籲市民提高警覺，指近日網上流傳一段不明來歷影片，冒用殉職消防員何偉豪家屬名義進行募捐，並使用與家屬真實銀行戶口姓名極其相似的名字，企圖詐騙。消防已即時將個案轉介至警方跟進。
 
　　如市民欲向殉職屬員的家屬捐款，可參照以下捐款安排：
 
1）存入何偉豪父親何勝的銀行戶口
戶口姓名：HO SHING
戶口號碼: 039-744-1-039365-9（集友銀行）
 

 
2）簽發支票，抬頭郵寄或親身遞交消防處轉交
抬頭：「何勝」或「HO SHING」
地址：
九龍尖沙咀東部康莊道一號
消防處總部大廈11樓南翼
消防處（福利及建築物管理）
（經辦人：黃瀚嶠）
 

adblk5
大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 37歲殉職消防員何偉豪。(消防處提供) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火期間不幸殉職的消防員何偉豪，事發第五日繼續有市民到沙田消防局獻花悼念。(吳康琦攝) 消防處正為何偉豪的家人進行募捐 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送上鮮花和心意卡。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(路透社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(中通社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(中通社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送的上鮮花和心意卡。(中通社) 大埔宏福苑五級火，消防員何偉豪殉職，沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送上鮮花和心意卡。(中通社)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 