大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團是否瀆職　法團：極配合調查絕不迴避責任 (更新)

大埔宏福苑3.3億元天價大維修釀五級大火造成嚴重死傷，當區區議員、擔任宏福苑法團顧問期間積極推動大維修的黃碧嬌，昨天(30日)到弔唁處致意，期間其團隊成員推撞追訪的傳媒，並喝斥記者「你躝開」。民建聯同日發聲明指出，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，絕不姑息。

黃碧嬌今日(1日)亦在社交平台發聲明，表示對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心。這場大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果。死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，她絕不能讓他們白白犧牲。