大埔宏福苑五級火｜79名傷者中69人已出院　其餘10人情況穩定

大埔宏福苑五級火的79名傷者中69人已出院，其餘10人情況穩定。(資料圖片)

醫管局表示，所有在大埔宏福苑火災中因受傷而送往公立醫院的傷者，其所需的醫療服務均會獲全額費用豁免。在火災中共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，截至前日(6日)，已經有69名傷者先後康復出院，餘下的10名傷者均情況穩定，而十八區康健中心熱線累計接獲265人次的來電。

截至前日，有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計有78名居民獲安排義診服務。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計有30名居民獲安排義診服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過100名私營牙醫參加，涵蓋超過130個服務點，累計有23名居民獲安排免費鑲配假牙服務。