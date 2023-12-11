大埔寨乪村謀殺｜六旬漢疑遭妻用被鋪焗死　52歲妻子被控謀殺明提堂 (更新)

【21:08更新】警方落案控控死者52歲妻子一項謀殺罪。明早在粉嶺裁判法院提堂。
【15:40更新】大埔寨乪村揭發謀殺案，一名62歲男子在鐵皮屋疑遭妻子用被鋪焗死，警方事後拘捕死者的52歲妻子，今日(11日)下午會押帶女疑犯在寨乪村進行案件重組，女疑犯遭鎖上手銬，並用黑布蒙頭。
死者姓鍾，62歲，他與52歲姓羅妻子，育有一名13歲兒子，3人居於大埔寨乪村一幢兩層高的鐵皮屋。警方前晚(9日)接到一名男子報案，指他在寨乪村一鐵皮村屋嘗試探望其62歲叔父時，嬸母拒絕開門。據指，25歲姪兒在外國生活，近期與叔父失聯，前晚回港後，上門找尋叔父不果，感事有可疑，於是報警。
死者疑拈花惹草常與妻爭執
警方初步調查顯示，懷疑男事主日前在房間修理床板架時不慎跣到，有人趁機用床板架及床褥將他壓住，並用被鋪把他焗死。法醫到場檢驗，初步相信死者死去2至4日。52歲的妻子涉嫌謀殺被捕。據悉，警員登門時，女疑犯佯裝丈夫還在生，呼叫：「老公起身，有人搵你。」
消息指，事主與現任妻子生活不和諧，酒後常與妻子起爭執，亦曾因此報警，街坊對屋內傳出爭吵亦見怪不怪。有街坊指，夫婦主要吵架內容涉及男事主經常流連酒吧，被指拈花惹草。