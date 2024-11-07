大埔梧桐寨村代表鋸樹時遭樹幹擊斃 死因庭裁定死於意外

大埔梧桐寨村代表丘玉生(64歲)2022年10月與村民義務鋸樹時，被倒下樹幹擊中斃命。死因庭陪審團退庭商議一小時後，一致裁定死者死於意外。陪審團向地政總署建議未來應豎立明確標語及圍封等，避免市民進入高危地方，以及增加投訴過程透明度，避免投訴人自行處理構成危險。

自告奮勇修剪樹枝

死者兒子早前作供時表示，死者沒考取任何樹木修剪資格。梧桐寨村居民丘觀連表示，2019年有村民投訴涉案樹木枯死，有樹枝掉下來，署方回覆指沒有即時危險，死者因擔心長者拜神會被壓中而自告奮勇修剪。另一名村居民鄭嘉聲引述其他村民指，事發前有警員到場視察後，建議村民圍封樹木附近地方。當日他提供電鋸，下午約3時看見死者與兩名村民站在距樹約3米外位置，樹幹被鋸開由另一棵樹支撐，其後塌下來，死者躺在地上，口鼻及後腦流血。