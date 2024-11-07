大埔梧桐寨村代表鋸樹時遭樹幹擊斃 死因庭裁定死於意外

大埔梧桐寨村代表丘玉生(64歲)2022年10月與村民義務鋸樹時，被倒下樹幹擊中斃命。死因庭陪審團退庭商議一小時後，一致裁定死者死於意外。陪審團向地政總署建議未來應豎立明確標語及圍封等，避免市民進入高危地方，以及增加投訴過程透明度，避免投訴人自行處理構成危險。
自告奮勇修剪樹枝
死者兒子早前作供時表示，死者沒考取任何樹木修剪資格。梧桐寨村居民丘觀連表示，2019年有村民投訴涉案樹木枯死，有樹枝掉下來，署方回覆指沒有即時危險，死者因擔心長者拜神會被壓中而自告奮勇修剪。另一名村居民鄭嘉聲引述其他村民指，事發前有警員到場視察後，建議村民圍封樹木附近地方。當日他提供電鋸，下午約3時看見死者與兩名村民站在距樹約3米外位置，樹幹被鋸開由另一棵樹支撐，其後塌下來，死者躺在地上，口鼻及後腦流血。
未依時提交三份報告
地政總署高級地政主任譚偉棠供稱2022年8月接獲投訴，分判商未有依時提交三份報告，事發後才收到報告。根據法例，移除樹木需要牌照，一般市民不可自行移除，須轉交相關部門處理。分判商項目經理何家健解釋因疫情影響，加上當時剛剛接手涉案的西貢及大埔區林木項目，需要處理上一手遺下的工作，先到場檢查處理投訴，報告則一直堆積，未及呈交，與署方合約原預期有約3,000宗投訴個案，最後結算時超出接近一倍，達5,800多宗。
樹幹符合三份報告內容
何家健憶述事發當日到場檢查，當時樹幹從根部被鋸開，樹幹屬實木並未被蟲蛀或腐爛，符合三份報告內容，短期內不會自然倒塌。又指，移除樹木屬高風險行為，理應爬到涉案樹木旁邊樹上，由上而下逐步鋸斷樹木，不應從根部鋸起，以免樹木倒下時壓斷其他樹木。