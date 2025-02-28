大嶼山警區跨部門演習動員200人　為醫管局支援中心作準備

大嶼山警區周三(26日)聯同新界南交通部、新界南衝鋒隊、消防處、醫管局及運輸署，在位於東涌的醫管局支援服務中心舉行跨部門演習，為日後中心的運作作準備。是次演習共有近200名人員參與，旨在強化人員的專業知識及提升在處理緊急事故時的應變能力，同時加強各政府部門及機構之間的協調與溝通。
模擬嚴重交通意外
演習首先模擬北大嶼山公路發生一宗嚴重的交通意外，導致來回行車線全部封閉。由於交通中斷，物資運送車輛無法按原定路線將物資送往其他聯網醫院。警方迅速到場，其後，由交通部人員協助管理交通改道，確保運送物資的車輛能夠順利離開東涌並把物資運送至目的地。
模擬擅進者闖入並縱火
隨後，演習模擬一名擅進者闖入醫管局支援服務中心，破壞設施並縱火。警方接報後立即趕赴現場，成功制服疑犯，並協助疏散受影響人士至安全地點。同時，東涌消防局人員迅速到場展開滅火及救援工作。現場亦設立了由警方、消防處及其他相關人員組成的指揮站，統籌各項任務，確保演習順利進行。
此次演習有效測試及提升各單位的指揮及協調能力，增強人員在處理緊急事故時的專業知識，而且進一步強化部門間的協作與溝通，為未來應對類似緊急情況奠定良好基礎。警方表示，為確保對緊急事故的高效應對，將定期進行類似演練，以完善各項應變計劃。