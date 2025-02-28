大嶼山警區跨部門演習動員200人　為醫管局支援中心作準備

大嶼山警區周三(26日)聯同新界南交通部、新界南衝鋒隊、消防處、醫管局及運輸署，在位於東涌的醫管局支援服務中心舉行跨部門演習，為日後中心的運作作準備。是次演習共有近200名人員參與，旨在強化人員的專業知識及提升在處理緊急事故時的應變能力，同時加強各政府部門及機構之間的協調與溝通。

模擬嚴重交通意外

演習首先模擬北大嶼山公路發生一宗嚴重的交通意外，導致來回行車線全部封閉。由於交通中斷，物資運送車輛無法按原定路線將物資送往其他聯網醫院。警方迅速到場，其後，由交通部人員協助管理交通改道，確保運送物資的車輛能夠順利離開東涌並把物資運送至目的地。