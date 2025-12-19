大廈保安當值打Switch遊戲機　網民：唔瞓覺已畀面

大廈保安是家居安全第一道防線，如樓下保安不專心，例如打瞌睡或者玩電話、煲劇等，若有可疑人士進入或察覺不到。社交平台流傳照片，指李鄭屋邨其中一座樓宇的男保安於大堂當值時，公然玩任天堂Switch遊戲機，引發網民熱議。有人斥責其行為不當，「打機都唔好咁揚呀」，亦有人稱「唔瞓覺已畀面」、「提神遮」。

社交平台facebook專頁「保安瞓覺名錄」刊登帖文及照片，指控李鄭屋邨其中一座樓宇的男保安「真爽，可以玩埋Switch」、「李鄭屋真係好野，啲保安嗰個都真係有料嘅當更走去街市買餸嘅又有，巡緊外圍買杯麵即刻邊行邊食邊巡既都有，呢個仲有料帶埋部遊戲機邊玩邊開工」。照片可見當時為10時許，但未提及是早上抑或晚間，該名男保安坐於大堂位置被拍下照片，當時他旁若無人在遊玩Switch遊戲機，遊戲機更連接插頭「邊玩邊差電」。



帖文引發網民熱議，有人斥責其行為不當，「打機都唔好咁揚呀」、「Switch又真係誇張D嘅」、「寧比人知莫比人見呀」，亦有人稱「唔瞓覺已畀面」，「提神遮，好過睡覺，至少有事佢都知道係揚左少少。算啦，咩價錢咩質素」、「佢都冇瞓覺，咪有佢囉，你叫佢成晚流流長做咩好呀，只係搵啲野消磨時間，咁都要你管！」、「其實佢用打機keep住個精神狀態好過進入睡眠狀態」。亦有人諷刺「數碼提神」、「想知佢玩緊咩game」。