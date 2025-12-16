大律師涉8年前非禮徒弟 申將自己匿名獲批 官：為保護事主

一名32歲大律師涉於2017年在西營盤一個單位內非禮一位徒弟，被控兩項猥褻侵犯罪。案件周一（15日）在東區法院首次提堂，被告自行應訊申請匿名令，稱非為保護自己，而是因為公開其姓名，或令業內或相關人士輕易知悉事主的身分。申請遭控方反對，主任裁判官張志偉將案件押後至明年1月12日，待處理匿名令的爭議，頒下臨時命令禁止披露被告的姓名，准以代號「A」稱呼，期間被告續准以5000元現金保釋候訊、每星期須到警署報到、及不得直接及間接接觸證人。

案件押後明年1月再訊

32歲男被告A，報稱大律師，被控兩項猥褻侵犯罪。控罪指他於2017年8月30日，兩度在西營盤水街某住宅大廈位猥褻侵犯另一人，即X。

控方反對被告申請匿名令，指匿名令適用於家人及親戚關係。惟本案的被告及事主被理解為師徒，被告同時有多位徒弟，故認為憑事主的匿名令已足夠保護事主。張官回應相信控方對保護事主X的身分很小心，因控方在申請事主匿名的文件中，甚至連X的性別都沒有披露。惟法庭接納辯方說法，重申容許被告暫時匿名不是為保護被告，而只是為保護事主。倘被告身分曝光，「一小撮行內或受關連人士」可能有人知悉，變相披露事主身分，即使徒弟數量多，但仍屬於可識別的範圍，只要結合考慮徒弟關係及案發年份便可能知悉事主身分。