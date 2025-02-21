大欖隧道新收費方案5.31實施 議員批保守難鼓勵市民出行

政府5底收回大欖隧道專營權，立法會三讀通過在收回專營權後的新收費方案。私家車和電單車會實施分時段收費，當中私家車繁忙與非繁忙時段收費差距達27元，而的士及商用車就全日劃一收費。至於星期日及公眾假期，大欖隧道各類車將不分時段劃一收費，新收費將於5月31日生效。運輸及物流局表示，新收費以科學和交通數據為本而訂定，是兼顧民意和政策的整全方案。不過有議員認為新收費方案保守，無助鼓勵市民出行。

立法會昨日以82票贊成、1票棄權，三讀通過政府收回隧道專營權後的新收費方案，新收費在5月31日生效。運輸及物流局長陳美寶昨立法會上表示，大欖隧道關乎100萬元朗區和北區市民的出行福祉，同時是商用車通往陸路口岸、機場、貨櫃碼頭等的人流和物流命脈。條例草案力求讓大欖隧道能便民利民；以科學和交通數據為本而訂定的新收費將促進新界西北與市區的人流物流。