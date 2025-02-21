大欖隧道新收費方案5.31實施 議員批保守難鼓勵市民出行

政府5底收回大欖隧道專營權，立法會三讀通過在收回專營權後的新收費方案。私家車和電單車會實施分時段收費，當中私家車繁忙與非繁忙時段收費差距達27元，而的士及商用車就全日劃一收費。至於星期日及公眾假期，大欖隧道各類車將不分時段劃一收費，新收費將於5月31日生效。運輸及物流局表示，新收費以科學和交通數據為本而訂定，是兼顧民意和政策的整全方案。不過有議員認為新收費方案保守，無助鼓勵市民出行。
立法會昨日以82票贊成、1票棄權，三讀通過政府收回隧道專營權後的新收費方案，新收費在5月31日生效。運輸及物流局長陳美寶昨立法會上表示，大欖隧道關乎100萬元朗區和北區市民的出行福祉，同時是商用車通往陸路口岸、機場、貨櫃碼頭等的人流和物流命脈。條例草案力求讓大欖隧道能便民利民；以科學和交通數據為本而訂定的新收費將促進新界西北與市區的人流物流。
新界東南議員林素蔚認為政府收費方案較為保守，直言「夜晚鬼影都無隻，你收咁貴，如何鼓勵夜經濟」。她又表示，21條隧道收費方案各有不同，質疑收費邏輯混亂。
私家車「免費用」修正案遭否決
唯一投下棄權票的實政圓桌立法會議員田北辰早前曾提出修正案，建議私家車及電單車只在繁忙時段收費，其他時間可免費使用大欖隧道；商用車應分時段收費，的士全日劃一僅收5元，但修正案遭多名議員表明反對。
條例草案委員會主席、民建聯議員陳恒鑌表示，大欖隧道多年來一直加價，依賴隧道出入的市民期望減價甚或免費，惟如果隧道免費，吐露港的車流或轉到大欖隧道，導致塞車。他相信11號幹線可分擔車流量，期望當局盡快推展工程，並在落成後檢視大欖隧道收費。
新界西北議員周浩鼎指提到政府的大欖方案可帶來7億元收入，但田北辰方案只有約1億元，「財赤下不如保住呢啲收入，都好過去搞老人家嘅2蚊搭車」。