大熊貓龍鳳胎正名「加加」「得得」 海洋公園︰寓意家國騰飛 事事都得

港產大熊貓龍鳳胎名字揭曉！海洋公園公布龍鳳胎乳名「家姐」的命名為「加加、Jia Jia」，而「細佬」則叫「得得、De De」。園方指，「加加」寓意家國騰飛、人民幸福，亦有加油打氣的意思；而「得得」寓意事事都得，並與美德的「德」同音。有市民表示，新名字簡單可愛、非常合適，但亦有人對加加、得得的名字未能配對，略感可惜。

文體旅局於2月舉辦「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」，並委任海洋公園協辦，活動共收到的逾35,700份命名建議，並由文體旅局長羅淑佩、海洋公園主席龐建貽、中國大熊貓保護研究中心副主任大熊貓專家魏榮平等評審團挑選。 園方昨指，「加加」寓意家國騰飛、人民幸福，有「家」的元素，寓意加油、家國騰飛；而「得得」寓意「香港事事都得」， 粵音亦與中國傳統的「德」同音。除加加、得得脫穎而出，「玥玥(Yue Yue)、皓皓(Hao Hao)」、「盈喜(Ying Xi)、盈悅(Ying Yue)」、「香寶(Xiang Bao)、港寶(Gang Bao)」等作品則獲優異獎。 為慶祝兩隻大熊貓得到新名，入境事務處長郭俊峯代表處方，向加加、得得頒發「出生紀念狀」，文件上除有牠們的大頭相及新名字，亦附父母名字等資料，紀念狀會放在大熊貓之旅展館展出。

羅淑佩：市民提案顯寵愛 文體旅局長羅淑佩說，龍鳳胎出生令人非常感動，亦標誌著國家和香港在大熊貓保育工作的重大成果。她又指，作為評審主席翻閱市民提交的名字，有感市民對家姐細佬的愛，每個名字都別具深意，有的充滿童趣，有的亦充滿祝福。 龐建貽：沿用普通話拼音作英文名 海洋公園公司主席龐建貽指，加加和得得均是帶有好寓意的名字。至於熊貓英文名為甚麼使用普通話拼音，他指由1999年熊貓安安、佳佳到中央最新贈港大熊貓安安、可可一直使用普通話拼音。 他又提到，承接復活節的良好勢頭，五一黃金周入場人數亦錄得很好成績，人流升近四成，當中非本地旅客人數增長超過兩成；總收入漲逾四成，人均銷售有良好的增長。至於遊客方面，有關熊貓IP推廣，現時有逾500款產品，逾半與大熊貓有關。

李小姐

熊貓擁躉反應不一 市民對家姐細佬的新名字反應不一。其中大熊貓的忠實擁躉黃小姐指，自己亦有在比賽提出「家寶、弟寶」，惜未獲青睞；但她也喜歡加加、得得的名字，形容「簡單可愛，係疊字又好記，仲保留到家姐細佬元素」。 另一位市民李小姐則不太喜歡新名字，指名字背後的含意並無問題，但加加和得得兩個名字未能配對成有意思，感有點可惜。她稱未來仍會配合改叫新名字。 為慶祝大熊貓寶寶邁向成長新篇章，海洋公園推出優惠門票，凡購買兩張成人入場門票可享「二人同行」成人八折優惠，「三人同行」更可享七折優惠。