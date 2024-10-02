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2024-10-02 16:31:00

大熊貓｜命名比賽今日起至本月27日舉辦　需以100字解釋名字特色

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中央贈港大熊貓命名比賽　今日起至本月27日舉辦（中國大熊貓保護研究中心相片）

中央贈港大熊貓命名比賽　今日起至本月27日舉辦（中國大熊貓保護研究中心相片）

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中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」抵港近1周，政府表示由今日起至本月27日舉辦命名比賽，參加者需以100字解釋名字的特色。海洋公園指「可可」適應得較「安安」慢，但牠們都很健康，進食情況良好。而護理員亦正慢慢適應與大熊貓的溝通方法，暫時以普通話為主。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日會見傳媒，公布舉辦徵名比賽，會由委員會決定最終名稱。另外，海洋公園之後會公布舉辦大熊貓繪畫比賽，分為小學組、中學組及公開組，同樣需要以文字解釋創作理念。海洋公園主席龐建貽今日接受電視台專訪，指「安安」很快適應，而「可可」就比較好奇，會留意不同的聲音，在慢慢習慣各樣事情，預計一對大熊貓在12月中旬至下旬可與公眾見面。

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預計港產大熊貓即將開眼

至於一對港產大熊貓龍鳳胎已出生約1個半月，龐建貽指牠們的黑白毛髮變得更明顯，可以自行保持體溫，毋須再留在育嬰箱，進食情況穩定。龐建貽預計牠們即將開眼，在約1個月後就能聽到聲音，指「現時怎樣叫『家姐』、『細佬』都沒有用，牠聽不到」，希望牠們能在農曆新年與公眾見面。

至於如何善用大熊貓熱潮，帶動經濟發展，龐建貽指正研究建立「大熊貓IP(智慧財產」，再融入產品、飲食和表演之中，亦希望牠們的成長故事可以為市民和遊客留下深刻的印象，一直維持熱度。