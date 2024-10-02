中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」抵港近1周，政府表示由今日起至本月27日舉辦命名比賽，參加者需以100字解釋名字的特色。海洋公園指「可可」適應得較「安安」慢，但牠們都很健康，進食情況良好。而護理員亦正慢慢適應與大熊貓的溝通方法，暫時以普通話為主。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日會見傳媒，公布舉辦徵名比賽，會由委員會決定最終名稱。另外，海洋公園之後會公布舉辦大熊貓繪畫比賽，分為小學組、中學組及公開組，同樣需要以文字解釋創作理念。海洋公園主席龐建貽今日接受電視台專訪，指「安安」很快適應，而「可可」就比較好奇，會留意不同的聲音，在慢慢習慣各樣事情，預計一對大熊貓在12月中旬至下旬可與公眾見面。