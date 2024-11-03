大角咀廟會500呎夜光龍壓軸登場 鄧炳強現身千人盆菜宴

大角咀廟會於今天(3日)在大角咀盛大舉行，廟會全天舉辦多項精彩活動，今年廟會以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，朝至晚在大角咀福全街一帶舉辦一系列活動，其中有晚上的500呎長夜光龍及「沙頭角魚燈舞」表演更是壓軸活動，吸引不少市民到場欣賞，福全街全街破天荒關掉街燈，夜光龍、一條條色彩斑斕的大魚隨著鼓聲魚貫而出。大會表示，今日活動參予人數眾多，從早到晚吸引超過15萬人次參與，包括本地及外地遊客場面熱鬧。

今年是第十七屆大角咀廟會，活動由上午10時開幕儀式為廟會大巡遊揭開序幕。辦多項精彩活動，包括有27隊隊伍、共千人參與的大巡遊，巡遊中有醒獅、舞龍、清代服裝、兒童表演等。而下午時間「郭氏功夫金龍醒獅團」呈獻傳統梅花樁表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，兼有現場舞獅打鼓助慶，場面喜喜洋洋。