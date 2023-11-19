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2023-11-19 21:21:44

大連海事大學「育鯤」再訪港　周一起開放參觀

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大連海事大學「育鯤」再訪港　周一起開放參觀

大連海事大學「育鯤」再訪港　周一起開放參觀

適逢「香港航運周」，大連海事大學的遠洋訓練船「育鯤」繼2017年後再度訪港，停泊於海港城海運碼頭，並將在明起（20日）至周六，開放予市民參觀，入場費10元。市民可在導賞員的介紹下參觀「育鯤」的設施，體驗學生及船員的生活。

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導賞員介紹駕駛台、輪機艙等設施

「育鯤」明日起一連6日開放，市民可在導賞員的介紹下，參觀駕駛台、輪機艙、餐廳、學生宿舍等設施，體驗學生及船員的生活，加深航運知識。每節導賞團約30分鐘，人數上限為30人，門票即日起可在海洋中心4樓（近MUJI）購買，每人每日最多限購4張，每張10元，所有門票收益將捐「公益金」。

海事處處長袁小惠表示，疫後「育鯤」號再度訪港，對於增進內地香港航運界交流合作、展示內地航運教育發展水理、提升青年愛國愛港情懷有重要的促進作用，期望年輕人把握香港作為國際航運中心的獨特優勢，擴闊國際視野、了解國情，共同致力於國家航運事業發展。

 

大連海事大學「育鯤」再訪港　周一起開放參觀

大連海事大學「育鯤」再訪港　周一起開放參觀

「育鯤」開放時間：


20/11：18:00 - 20:00
21/11：10:00 - 13:00
22/11：18:00 - 20:00
23/11：15:00 - 20:00
24/11：15:00 - 20:00
25/11：10:00 - 12:00

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