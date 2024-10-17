大館推中央裁判司署新常設展 看法律由服務精英階層逐步轉為全社會

前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄的建築群於1995年被列為香港法定古蹟，經保育及活化後，成為「大館」。大館的中央裁判司署經翻新後，將於10月18日重新對外開放，推出兩項全新常設文化古蹟展覽——「執行法律」及「司法權與懲罰」，延續爲期數年的常設展覽翻新項目。當中「執行法律」邀請訪客走進其中一個法庭，透過照片和照品，展示裁判司所審理的案件及刑罰；位於地窂的另一個展覽「司法權與懲罰」，則則聚焦裁判司的權力，和施加的懲罰，展覽將深入回顧中央裁判司署在香港刑罰司法制度發展過程中所擔當的重要角色。

中央裁判司署由 1841 年啟用，直至 1979 年結役，是香港最早成立的法庭，至今仍然是本港少數現存的新古典主義建築之一。大館指，由 1841 年到 1979 年，中央裁判司署是全港最繁忙的法庭，亦是普羅大眾生活與法律制度的交匯之地。不論男女老少，逾三百萬人曾在此受審。最早年的裁判司按照一個不甚平等的法律制度下施加嚴刑。隨著過去百多年的社會發展，一個更公平的司法制度逐漸建立起來，法律轉向為全社會而非專爲精英階層服務。

探討裁判司署刑事司法制度演變

是次展覽探討裁判司署的建築設計及其在刑事司法制度上角色的演變，並疏理香港司法與社會歷史的發展。展覽聚焦於上庭接受審訊的人士，並從中勾勒出按階層、族裔、語言差異而劃分的社會為日常生活帶來的種種掙扎及不平等經歷。儘管時過境遷，他們的故事仍然引起跨越歲月的共鳴，並藉著人文視覺，使我們與過去連繫起來。

可探索各種背景人士生活經歷

客席策展人文基賢表示：「長久以來，中央裁判司署是香港歷史上最繁忙的法庭，裁判司大多數在此審理刑事案件，並決定是否將被指控更嚴重罪行的人士移送最高法院審理。這些曾經在此審理的案件提供了很好的機會，讓大眾探索各種背景人士的生活經歷。」