大S離世｜專家指未接種流感疫苗赴日較易感染　日本與香港同流行H1N1

台灣女藝人徐熙媛(大S)早前舉家赴日本旅遊期間，感染流感及併發肺炎離世。作為港人喜愛的旅遊地點，日本自去年入冬以來流感大爆發。不過，本港在新型肺炎疫情肆虐的數年間，並未出現流感高峰期，而疫情後許多市民仍在日常生活中小心防疫。本港呼吸系統科專科醫生梁子超認為，這些市民接觸流感的機會仍然很低，因此身體沒有補充對流感的免疫力。加上外遊時一般會舟車勞頓，若正值目的地流感爆發嚴重，未接種流感疫苗的人便較容易感染。

癲癇病史不認為直接有關 梁子超接受《am730》查詢時表示，本港與台灣、日本的流感主流病毒株均為H1N1，但日本流感季節來得較早，情況相對台灣嚴重，這等同於從一個流感未流行的地方前往一個高度流行的地方，感染風險自然較高，特別是旅行期間容易到訪人多的地方，感染風險自然上升。他指出，本港現有疫苗與H1N1匹配相當好，相信有助減低感染和嚴重併發症的風險，同時呼籲市民外遊期間注意個人衞生、避免到人多的地方，有不適便應盡早求醫。

大S生前有多次癲癇病史，梁子超認為這未必與她感染流感致死直接有關，但指出心臟和心肺相關疾病會增加流感帶來的風險。他強調，長期病患者在外遊前應先控制好基礎疾病，確保身體狀況穩定，否則當感染流感後會容易出現嚴重併發症，身體應付疾病的能力亦會減弱。他續說，市民旅行期間感染流感離世的情況不常見，但感染個案不少，主要涉及高危人士和未接種流感疫苗的市民，大部分情況都不嚴重。 高危人士外遊倡考慮需否高峰期到訪 日本厚生勞動省估計當地流感疫情已過高峰，梁子超建議市民遊覽景點時可避開人多時間，如到人多地方應盡量佩戴口罩。若同行者有高危人士，他認為可更進一步考慮是否一定要在當地冬季流感高峰期到訪，認為選擇一個較合適的時間前往旅遊，感染風險或較易控制。