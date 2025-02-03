大S離世｜流感季節迄今奪122命　衞生署：日本韓國等地流感活躍程度續升

台灣女藝人徐熙媛(大S)早前舉家赴日本旅遊期間，感染流感及併發肺炎離世，引起社會關注流感情況。本港衞生署衞生防護中心表示，在上月初開始進入流感季節的首四周，已錄得199宗需要入住深切治療部或死亡的成人個案，包括122宗死亡個案，近九成涉及65歲或以上人士，另同期累計接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，7宗未有接種流感疫苗。

踏入流感季節首四周的199宗個案，比上一個流感季節同期的127宗多，當中逾七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。衞生防護中心總監徐樂堅稱，目前北半球眾多地區的流感活躍程度持續上升或維持在高水平，包括內地、日本、韓國和歐洲等地，呼籲前往外地的市民在出發前留意目的地流感情況和做好個人保護措施，例如身處外地人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩等。

徐樂堅續說，病毒活躍程度在進入流感季節後，會持續攀升一段時間才到頂，現時數據顯示程度仍處於上升階段。截至昨日，本年度季節性流感疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，比去年同期增加約6.4%，他呼籲所有年滿6個月的人士，除有已知禁忌症外應立即接種流感疫苗。

6個月至未滿2歲兒童接種率較低

另外，衞生防護中心指今年度參與疫苗注射外展計劃的學校數目顯著上升，目前已經有約1,030間幼稚園及幼兒中心、約640間小學和約490間中學已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，三者均佔其學校類別的98%，參與率比去年幼稚園及幼兒中心的80%、小學95%和中學70%為高。不過，目前6個月至未滿2歲幼兒的流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為21.0%，政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有相關兒童，家長可透過網上預約系統為子女預約。