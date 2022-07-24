天台屋劏房戶室內溫度達40度 居民︰電費貴不敢長開冷氣

天文台連續17日發出酷熱天氣警告，香港社區組織協會研究發現，七成受訪不適切居所住戶室內溫度較室外更高攝氏4至6度、高逾40度。有受訪居民表示，由於劏房租戶水電標是多個家庭一起攤分、以累進計算，電費昂貴，故不敢長開冷氣，一般開至凌晨就會關掉。亦有居民說，消暑方法是不斷沖凍水涼或到街外才能睡得著。但社協指，即使《業主與租客修訂條例》由1月22日起實施，至今超過6個月，但未見成效，租戶仍面對被濫收水電費的問題。

6.2%受訪戶被加電費

港社區組織協會6至7月期間訪問550個租住劏房、板間房及天台屋的住戶有關水電費問題，業主與租客修訂條例》由1月22日起實施，條例列明若租客無獨立水電錶，業主需向租戶出示帳單及告知分攤安排。但調查發現，七成半於條約生效後才簽訂的租約仍然繼續列明另訂水電費價錢，大部份受訪者的水費及電費價格並沒有調整(72.9%)，分別有6.2%及2.7%受訪者表示電價或水價有上升，而另只有極少部份受訪者的水電費用雖獲下調(1.3%)，但同一時間部份受訪者卻於續約時被出租者加租。

逾六成受訪租客認知不足，即使聽過「租務管制」，但其實並不清楚條例的具體內容，三成更仍然誤以為另訂水電價錢是合理常態。即使部份受訪者對條例有一定認知，但仍然有接近九成受訪者均未敢向出租者要求出示相關帳單，八成半表明不會向政府作出舉報，五成因為擔心要求太多會無得住或被算帳。

室內溫度達40度

近日天氣持續酷熱，該會早前調查10間籠屋、板房、劏房度溫差，由7月8日開始，天文台接連發出酷熱天氣警告，至近一星期本港最高氣溫已達35.6度，近七成單位室內溫度高於室外溫度，其中深水埗天台、荃灣天台、觀塘天台屋及北角籠屋最高的室內溫度達40、41度，比室外高出4至6度。有居民須到商場、圖書館，求免費冷氣，甚麼露宿街頭， 有家歸不得。

該會建議，主動調查水電費濫收情況，簡化分裝讀錶程序，落實一戶一水一電錶，政府應配合長遠房屋策略的公屋單位興建時間及公屋平均輪候目標，制訂未來10 - 20年內的「滅劏」時間表，並優先取締籠屋、板間房。

