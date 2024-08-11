天台平台戶室溫較室外高6.2度 體感溫達42.8度

今年天氣異常高溫，若居於不通風居所的住戶感受或更深。葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合於7月2至25日調查30個居葵涌區不適切居所，發現居包括閣樓劏房等「天台/平台戶」錄得最高達攝氏36.4度，比室外温度高出6.2度，體感溫度最高達42.8度；五成以上居不適居所住戶曾有中暑徵狀，當中以工廈劏房戶比率最高，達八成半，組織估計單位通風及大廈空氣流通問題有關；並建議將氣候脆弱性納入劏房的最低標準評估，並制定相應的隔熱、通風及製冷措施。 住戶︰沖涼降溫或深夜才返家 居天台街坊陳小姐：「氣溫比較高，唯有一日要沖幾次涼，無辦法啦！」住社會房屋阿成表示，以前住劏房，要忍受得好熱又焗天氣，房內熱氣至晚上8點仍「焗住係屋內」，每晚要等待至10時後才回家；現在搬到社會房屋居屋環境大大改善，可以打開窗門通風，有新鮮空氣流入屋內，身體健康都得以改善。

不適切居所住戶室內溫度較室外高 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合調查，調查期間香港天文台錄得的平均室外温度為30.2度，各類型居所之平均溫度介乎28.94度至31.53度，最高值來自「天台/平台戶」達36.4度。各居所類型錄得的最高體感溫度介乎38.2度至42.78度，最高值同來自「天台/平台戶」，達42.78度，達「危險級別」（體感温度40度至50度）。 工廈劏房戶現不適情況比率最高 人處於高溫無發散熱容易中暑，徵狀包括氣喘、口乾、小便減少、頭痛、頭暈及作嘔、大量出汗及抽筋、以及體溫過高的次。按居所類型，住戶出現不適症狀比率最高的為工廈劏房，高達85.7%；其次為一般劏房(71.4%)及天台/平台戶(54.6%)。最低的為為社會房屋(組合屋），不適比例為42.9%。

組織指，工廈劏房的中暑機率較高，原因或許與單位通風及大廈空氣流通問題有關。至於天台/平台戶因温度過高，大部份住戶於最炎熱時需要離開居所避暑，同時避免中暑，推測是這個原因令不適率低於工廈。 組織︰窗戶須「可以拎黎通風」 政府成立「解決劏房問題工作組」將訂立一系列準則以取締劣質劏房。葵涌劏房街坊會成員戴朗達表示，解決劏房問題工作組應考慮街坊實際需要訂立準則：「就算有窗口，都要睇吓佢係唔係真係可以拎黎通風，而唔係一打開窗口就對牆嗰啲。」