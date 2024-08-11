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2024-08-11 16:50:00

天台平台戶室溫較室外高6.2度 體感溫達42.8度

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葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝)

葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝)

今年天氣異常高溫，若居於不通風居所的住戶感受或更深。葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合於7月2至25日調查30個居葵涌區不適切居所，發現居包括閣樓劏房等「天台/平台戶」錄得最高達攝氏36.4度，比室外温度高出6.2度，體感溫度最高達42.8度；五成以上居不適居所住戶曾有中暑徵狀，當中以工廈劏房戶比率最高，達八成半，組織估計單位通風及大廈空氣流通問題有關；並建議將氣候脆弱性納入劏房的最低標準評估，並制定相應的隔熱、通風及製冷措施。

住戶︰沖涼降溫或深夜才返家

居天台街坊陳小姐：「氣溫比較高，唯有一日要沖幾次涼，無辦法啦！」住社會房屋阿成表示，以前住劏房，要忍受得好熱又焗天氣，房內熱氣至晚上8點仍「焗住係屋內」，每晚要等待至10時後才回家；現在搬到社會房屋居屋環境大大改善，可以打開窗門通風，有新鮮空氣流入屋內，身體健康都得以改善。

葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝) 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝) 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝) 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝) 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝) 葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合在過去七月就暑熱天氣對葵青區不適切居所住戶進行溫度調查，今公布結果。(蘇文傑攝)

不適切居所住戶室內溫度較室外高

葵涌劏房街坊會、低碳想創坊聯合調查，調查期間香港天文台錄得的平均室外温度為30.2度，各類型居所之平均溫度介乎28.94度至31.53度，最高值來自「天台/平台戶」達36.4度。各居所類型錄得的最高體感溫度介乎38.2度至42.78度，最高值同來自「天台/平台戶」，達42.78度，達「危險級別」（體感温度40度至50度）。

工廈劏房戶現不適情況比率最高

人處於高溫無發散熱容易中暑，徵狀包括氣喘、口乾、小便減少、頭痛、頭暈及作嘔、大量出汗及抽筋、以及體溫過高的次。按居所類型，住戶出現不適症狀比率最高的為工廈劏房，高達85.7%；其次為一般劏房(71.4%)及天台/平台戶(54.6%)。最低的為為社會房屋(組合屋），不適比例為42.9%。

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組織指，工廈劏房的中暑機率較高，原因或許與單位通風及大廈空氣流通問題有關。至於天台/平台戶因温度過高，大部份住戶於最炎熱時需要離開居所避暑，同時避免中暑，推測是這個原因令不適率低於工廈。

組織︰窗戶須「可以拎黎通風」

政府成立「解決劏房問題工作組」將訂立一系列準則以取締劣質劏房。葵涌劏房街坊會成員戴朗達表示，解決劏房問題工作組應考慮街坊實際需要訂立準則：「就算有窗口，都要睇吓佢係唔係真係可以拎黎通風，而唔係一打開窗口就對牆嗰啲。」

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