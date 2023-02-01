天星小輪加價約五成半 成人上層平日5元 4月3日生效

天星小輪4月3日加價，平均加幅約五成半，增幅較申請加價一倍低。新票價下，尖沙咀往中環或灣仔，成人每程加至5元(平日)及6.5元(假日)。天星小輪感謝政府正視經營苦況加快審批加價申請，亦尊重加幅的決定。對於政府預計加價兩年後可達收支平衡，則認為現階段下結論為時過早，特別是旅遊業復常的實際速度仍是未知數。

近年累計虧蝕逾7,000萬元的天星小輪，2021年2月平均加價逾一成，去年再申請加價一倍，行政會議昨(31日)通過相關申請，票價每程增1至2.3元，以中環至尖沙咀成人(上層)平日票價為例，由3.2加至5元，加幅達56%，而假日票價則由4.2加至6.5元，加幅約55%。月票由160元增至190元；天星小輪亦取消現行長者免費乘船，改以2元長者優惠票價取代。

政府指，天星小輪自1898年起提供過海渡輪服務，是本港重要的標記；近年客量呈跌勢，自2018年起累計虧損至今已超越其總資產，須舉債維持專營航線的服務。政府綜合審視包括天星小輪的財政狀況、營運成本等所有因素作決定，並指加價後，天星仍是收費最平的過海公共交通工具，較港鐵或專營巴士票價平約三至五成。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，天星小輪是重要旅遊資源，政府除批准加價以紓緩公司的財政壓力外，也應積極支援該公司拓展非票務收入，才能增強天星可持續發展能力。