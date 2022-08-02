天氣｜下周或打風 天文台預測周二有離岸風達3號風球程度

破紀錄最熱七月剛剛度過去，明日起氣溫稍微下降，預料會下雨，踏入8月風季，下周或會打風。天文台預測一個低壓區會在下周初為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。根據九天天氣預報，下周二（9日）及三（10日）多雲有驟雨，離岸間中吹6級風，即達三號風球風力。

根據歐美預報，預料將於下周一（8日）該低壓區會在南海生成，不過各組織對其路徑及強度預測則有分歧。美國全球預報系統預測低壓區將於下周一凌晨在菲律賓西北面生成，其後即撲向香港，下周二在本港南面約100公里掠過，其後向西移動，下周三擦過雷州半島後，下周四在越南登陸，強度為強烈熱帶風暴程度；而歐洲中期天氣預報中心則預測，下周一（8日）預料有一個低壓區於南海南面生成，料向北移動，下周二凌晨將最接近本港，在本港西面約300公里掠過，並移向雷州半島一帶，其後再移入越南，強度僅為熱帶風暴程度。

酷熱天氣警告繼續生效。天文台指，華南普遍晴朗，此外，驟雨正影響南海北部。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩偏南風。今日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。展望星期三驟雨增多及有雷暴。星期四及星期五雨勢有時頗大。周末期間驟雨逐漸減少。