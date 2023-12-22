天氣｜冬至錄8.6度入冬以來最凍　平安夜最低氣溫料降至10度 (更新)

【16:35更新】 本港今日(22日)地區顯著寒冷！天文台指，下午本港大部分地區氣溫在11度左右。另外，天文台低調平安夜(24日)氣溫預測，由11度降至得10度左右，明日(23日)市區最高氣溫亦減1度至12度。

天氣｜今早大帽山低見零下1.6度 (更新)

【10:43更新】今日(22日)冬至，本港各區氣溫顯著寒冷。天文台指，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今早天文台錄得最低氣溫8.6度，是入冬以來的最低紀錄。同時，大帽山今早錄得最低氣溫零下1.6度，是該站自1996年有記錄以來12月的第6低氣溫。

天文台預測本港今日地區最低氣溫約8度，日間最高氣溫約12度，天氣寒冷，大致多雲及乾燥，吹和緩至清勁北風，初時離岸高地吹強風。天文台展望周末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。