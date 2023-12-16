2016年寒潮｜大帽山最低溫度零下6度 結霜冰封逾百人受傷

越野跑山賽「Vibram ® 香港100 」在1月23日早上由西貢起步，大致沿麥理浩經大帽山完成。即使賽會比賽前及比賽時提醒跑手注意保暖，但極端寒冷大風的天氣，令不少跑手低溫症退賽，而路面結霜更令不少人跣倒受傷。賽會在1月24日早上腰斬賽事，需要消防出動救援。

2016年寒潮｜市民冒冷觀霜 塞爆大帽山

當日不少市民特意登大帽山睇結霜，令大帽山道近停車場至車閘一帶交通擠塞。當中有一名穿紅色外套女子不理勸告，仍然堅持上大帽山最高處。警員表示已「封山」及有危險，但女子一句「救人係你哋嘅職責」成為網民廣傳金句。消防處派逾300人救援，共在大帽山救出111名傷者，主要是源自低溫症或手、腳受傷。政府宣布1月25日（星期一）香港幼稚園、小學和肢體傷殘兒童學校停課1日，中學則要考慮暫停戶外活動。