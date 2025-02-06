天氣︱天文台再下調氣溫預測　周日市區低至9度 (更新)

【16:40更新】一股強烈冬季季候風明早(7日)逐漸影響華南沿岸，本港明日稍後氣溫將逐步下降，天文台屆時會發出寒冷天氣警告。預料後日(8日)早上市區氣溫會在11度左右，渣馬當日(9日)進一步下降至9至10度水平，有機會是入冬以來最低紀錄。周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。此外，由於風寒效應較顯著，體感溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

【07:41更新】天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。本港地區今日天氣預測大致多雲。早上清涼，有一兩陣微雨。下午短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩至清勁東至東北風。

天文台展望明日漸轉吹偏北風，氣溫逐步下降。週末期間早上寒冷，市區最低氣溫在11度左右，新界再低幾度，天色逐漸好轉，日間非常乾燥。星期一早上氣溫仍然較低。天文台指，一股偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。而一股強烈冬季季候風會在明日抵達華南沿岸，週末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，華南漸轉天晴乾燥。隨著季候風在下周初被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。