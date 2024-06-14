天氣｜天文台取消黃雨警告　市民仍須警覺河道氾濫危險 (持續更新)

今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高約32度。(資料圖片)

【13:15更新】天文台在下午1時10分取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【11:20更新】天文台指，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，會在上午11時30分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

【10:35更新】教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

局方指，若天文台於下午5時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。