天氣｜天文台發寒冷天氣警告　明早市區最低12°C (更新)

寒冷天氣 (林俊源攝)

【16:26更新】天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。

【11:50更新】天文台發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本港今日日間相當清涼，下午氣溫變化不大。預料今晚氣溫進一步下降，明早寒冷，市區最低氣溫在12度左右，新界再低兩三度。明日天色逐漸好轉。市民請留意天氣變化，注意保暖。 【08:00更新】今日是農曆年初六，迎來蛇年首個節氣「立春」。天文台發出特別天氣提示，指與冷鋒相關的東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。本港今早天氣轉涼，普遍地區氣溫較昨早低兩三度。預料日間氣溫徘徊在17度左右，稍後氣溫逐步下降至晚上市區最低約14度，新界再低一兩度。市民請留意天氣變化，注意保暖。



本港地區今日天氣預測大致多雲。早上有一兩陣雨及薄霧。天氣清涼，日間氣溫徘徊在17度左右，稍後氣溫逐步下降至晚上市區最低約14度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁北至東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。



天文台展望明早市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度及寒冷，日間天色漸轉明朗。隨後兩三日早上仍然清涼。天文台指，一道冷鋒會在今早橫過廣東沿岸，該區天氣顯著轉涼及有一兩陣雨。與其相關的乾燥東北季候風會在未來一兩日影響廣東，該區天色較為明朗，而內陸地區早上寒冷。受清勁偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，早上仍然清涼。預料另一股東北季候風會在週末期間影響華南。