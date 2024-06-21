天氣｜天文台錄34度近44年最熱「夏至」　料明日新界達36度高溫(更新)

【16:49更新】天文台指，受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗。本港今日天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫34度，是今年以來的最高紀錄，亦平了1980年錄得的「夏至」最高氣溫。
平了1980年最熱「夏至」紀錄
本港地區今晚及明日天氣預測大致天晴，但明日局部地區有一兩陣驟雨，最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。
天文台展望周日(23日)仍然酷熱，有一兩陣驟雨。隨後兩三日驟雨增多及有幾陣雷暴。
酷熱天氣警告生效 市區今最高約33度
【08:03更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗。同時，一股偏南氣流正為華南沿岸帶來驟雨。本港地區今日天氣預測大致天晴。早上局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。
天文台展望週末期間大致天晴，持續酷熱。隨後一兩日驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴。天文台指，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為廣東地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在週末期間影響南海中北部，並在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。