天氣｜天文台錄34度近44年最熱「夏至」　料明日新界達36度高溫(更新)

【16:49更新】天文台指，受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗。本港今日天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫34度，是今年以來的最高紀錄，亦平了1980年錄得的「夏至」最高氣溫。

平了1980年最熱「夏至」紀錄

本港地區今晚及明日天氣預測大致天晴，但明日局部地區有一兩陣驟雨，最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。

天文台展望周日(23日)仍然酷熱，有一兩陣驟雨。隨後兩三日驟雨增多及有幾陣雷暴。