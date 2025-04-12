天氣｜天文台：強陣風繼續吹襲香港　赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風

驟雨及強烈狂風雷暴下午至黃昏影響珠江口一帶

天文台預料強陣風繼續吹襲香港，在下午5時05分，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。天文台呼籲市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。特別是進行高空工作或戶外活動的人士請提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，並綁緊容易被風吹倒的物件。

【17:15更新】 天文台發出特別天氣提示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸，與其相關的大驟雨及狂風雷暴正影響該區。本港正逐漸轉吹偏北風，風力會有所增強，離岸及高地間中吹烈風，氣溫亦將逐漸下降。

珠江客運宣布今日來往中港城碼頭、深圳機場和廣州南沙港，機場海天碼頭來往深圳、東莞、琶洲港、廣州的班次全日停航，部分往順德及蛇口等班次亦受影響。噴射飛航指收到珠海高速客輪公司通知，來往香港及九洲港多班航班取消。

今日是Coldplay啟德演唱會尾場，啟德體育園提醒觀眾不能夠攜帶超過35厘米的長雨傘入場，呼籲觀眾自備縮骨遮或雨衣。由於雷暴警告生效，今日在九龍城賈炳達道公園舉行的「龍城美食潑水泰繽紛」，需取消兩場潑水活動。