天氣｜天文台：未來一兩小時港廣泛地區或受大雨影響 (更新)

【17:00更新】天文台指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

大澳錄每小時約90公里猛烈陣風

【16:45更新】天文台指，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午4時40分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【16:15更新】天文台發特別天氣提示，表示現時位於本港以南海域的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 最高氣溫約32度

【07:58更新】中學文憑試(DSE)今日放榜。天文台表示，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。