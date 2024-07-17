天氣｜天文台：未來一兩小時港廣泛地區或受大雨影響 (更新)

【17:00更新】天文台指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。
大澳錄每小時約90公里猛烈陣風
【16:45更新】天文台指，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午4時40分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。
【16:15更新】天文台發特別天氣提示，表示現時位於本港以南海域的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。
今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 最高氣溫約32度
【07:58更新】中學文憑試(DSE)今日放榜。天文台表示，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。
天文台展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。星期五天氣酷熱。週末至下周初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴。天文台指，受南海的廣闊低壓槽影響，今明兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊逐漸增強，本周後期中國東南部天氣酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來兩三日橫過菲律賓，進入南海並有機會稍為發展。週末期間華南沿岸及南海北部天氣不穩定，但該低壓區的發展和路徑存在變數。