天氣｜天文台：沙田區、西貢區及大埔區塔門雨勢特大　雨量超70毫米　料有嚴重水浸 (持續更新)

【12:18更新】 天文台再發出局部地區大雨提示，指沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

天氣｜天文台：西貢區過去一小時錄超過100毫米雨量 西貢區及大埔區塔門雨勢特別大 (更新)

【10:30更新】天文台發出局部地區大雨提示，西貢區及大埔區的塔門的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區在上午9時50分的過去一小時更已錄得超過100毫米雨量。天文台呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【09:30更新】天文台發出局部地區大雨提示，表示西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失，又說大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

觀塘多處水浸 觀塘道往油塘及旺角下行車道全線封閉（有片）