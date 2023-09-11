天氣｜天文台：沙田區、西貢區及大埔區塔門雨勢特大　雨量超70毫米　料有嚴重水浸 (持續更新)

【12:18更新】天文台再發出局部地區大雨提示，指沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。
天氣｜天文台：西貢區過去一小時錄超過100毫米雨量 西貢區及大埔區塔門雨勢特別大 (更新)
【10:30更新】天文台發出局部地區大雨提示，西貢區及大埔區的塔門的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區在上午9時50分的過去一小時更已錄得超過100毫米雨量。天文台呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。
【09:30更新】天文台發出局部地區大雨提示，表示西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失，又說大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。
▼觀塘一帶水浸嚴重▼
天氣｜今日大致多雲及有驟雨 最高氣溫約28度
【08:33更新】雷暴警告現正生效，山泥傾瀉警告仍然生效。天文台出特別天氣提示，指受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料珠江口一帶今日間中有大驟雨及雷暴。天文台表示，今早沙田及九龍城錄得約10毫米雨量。本港地區今日天氣預測大致多雲及有驟雨，部分地區雨勢有時頗大及有雷暴。最高氣溫約28度。吹和緩東南風，風勢間中清勁。展望未來一兩日驟雨減少，天色較為明朗。本周後期天氣不穩定。
天文台又指，一道低壓槽會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，隨後一兩日該區驟雨逐漸減少，天色較為明朗。預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海北部及華南沿岸地區帶來不穩定天氣。