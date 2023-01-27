天氣｜寒冷天氣警告生效　今晚轉冷明日多區10度或以下 (更新)

【13:00更新】本港天氣再度冷冰冰！天文台在正午12時發出寒冷天氣警告，預測本港地區今晚及未來兩三日天氣寒冷，周末及周日市區最低氣溫約在10度左右，新界會再低幾度，呼籲市民應注意保暖，下周中期漸轉多雲，有一兩陣雨，氣溫回升至16至20度之間。現時強烈季候風信號及紅色火災危險警告亦正在生效。
天文台表示，受一股強烈東北季候風影響，為廣東內陸帶來寒冷的天氣，預料冷空氣會在今晚向南擴展至沿岸地區，本港天氣將會非常乾燥，下午短暫時間有陽光，今晚漸轉天晴，天氣轉冷，吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。
明早打鼓嶺6度 上水大埔8度 屯門沙田將軍澳等9度
據天文台自動分區天氣預測，本港明日清晨天氣寒冷，多區氣溫10度或以下，其中打鼓嶺約6度；石崗7度；上水、天水圍及大埔8度；屯門、馬鞍山、沙田、西貢、將軍澳約9度；葵涌、九龍和香港島等市區亦只有10度左右。
社署提醒長者天氣嚴寒保重身體，民政事務總署就會於寒冷天氣警告持續生效期間，繼續開放18間臨時避寒中心。
天氣｜日間部分時間有陽光 市區將由日間約17度降至晚上約13度
【08:50更新】強烈季候風信號及紅色火災危險警告現正生效。天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲及乾燥，天氣清涼。日間部分時間有陽光，市區氣溫由日間約17度，顯著下降至晚上約13度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。展望未來兩三日天氣乾燥，天氣寒冷。周末期間市區最低氣溫約10度，新界再低幾度。
天文台又指，受一股乾燥的東北季候風影響，廣東地區今日漸轉天晴。周末至下周初該區早晚寒冷，日夜溫差較大。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區雲量增多，氣溫逐漸回升。