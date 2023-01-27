天氣｜寒冷天氣警告生效　今晚轉冷明日多區10度或以下 (更新)

【13:00更新】本港天氣再度冷冰冰！天文台在正午12時發出寒冷天氣警告，預測本港地區今晚及未來兩三日天氣寒冷，周末及周日市區最低氣溫約在10度左右，新界會再低幾度，呼籲市民應注意保暖，下周中期漸轉多雲，有一兩陣雨，氣溫回升至16至20度之間。現時強烈季候風信號及紅色火災危險警告亦正在生效。

天文台表示，受一股強烈東北季候風影響，為廣東內陸帶來寒冷的天氣，預料冷空氣會在今晚向南擴展至沿岸地區，本港天氣將會非常乾燥，下午短暫時間有陽光，今晚漸轉天晴，天氣轉冷，吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。

明早打鼓嶺6度 上水大埔8度 屯門沙田將軍澳等9度

據天文台自動分區天氣預測，本港明日清晨天氣寒冷，多區氣溫10度或以下，其中打鼓嶺約6度；石崗7度；上水、天水圍及大埔8度；屯門、馬鞍山、沙田、西貢、將軍澳約9度；葵涌、九龍和香港島等市區亦只有10度左右。

社署提醒長者天氣嚴寒保重身體，​民政事務總署就會於寒冷天氣警告持續生效期間，繼續開放18間臨時避寒中心。