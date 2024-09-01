天氣｜熱帶氣旋周二入香港800公里範圍 本周中後期天氣轉不穩定

位於菲律賓中部以東海面的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午四時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約480公里，預料向西北移動，時速約18公里。天文台指，該熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展。

周四發展成強烈熱帶風暴

天文台發出預測移動圖徑圖，料在周二（3日）下午進入香港東南面800公里警戒範圍，之後向西北方面移動，周四(5日)發展成強烈熱帶風暴，逐漸逼近珠江口一帶，周五（6日)下午在本港以南約250公里掠過。中心附近最高持續風速為每小時110公里。

天文台續指，該熱帶氣旋仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。預測本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。