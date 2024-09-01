天氣｜熱帶氣旋周二入香港800公里範圍 本周中後期天氣轉不穩定

位於菲律賓中部以東海面的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午四時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約480公里，預料向西北移動，時速約18公里。天文台指，該熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展。
周四發展成強烈熱帶風暴
天文台發出預測移動圖徑圖，料在周二（3日）下午進入香港東南面800公里警戒範圍，之後向西北方面移動，周四(5日)發展成強烈熱帶風暴，逐漸逼近珠江口一帶，周五（6日)下午在本港以南約250公里掠過。中心附近最高持續風速為每小時110公里。
天文台續指，該熱帶氣旋仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。預測本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。
天文台︰熱帶氣旋其後動向存變數
天文台在剛發表「天氣隨筆」以風季「下半場」展開？為題，天文台補充指，該熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶，但其後動向存在變數。現時電腦模式的預測大致有兩種情境，分別是情境一偏西路徑和情境二偏北路徑。
3個電腦模式預測較接近向偏西路徑
若該熱帶氣旋在未來一兩日採取較為偏西的路徑，當其抵達呂宋一帶時會受高空反氣旋南側的引導氣流影響進入南海，並在本週稍後靠近華南沿岸一帶。最新歐洲電腦模式、美國電腦模式和人工智能電腦模式「盤古」的預測較為接近情境一。
若該熱帶氣旋在未來一兩日採取稍為偏北的路徑，在抵達呂宋一帶時，由於高空反氣旋的位置相對較西，該熱帶氣旋會繼續緩慢北上，隨後有可能移向台灣甚至東海一帶。韓國電腦模式的預測則較為接近情境二。
今日市區氣溫最高約33度 有一兩陣驟雨
天文台今日(1日)表示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽繼續影響南海中北部。預料位於菲律賓以東的低壓區會在今明兩日逐漸發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。此外，熱帶氣旋珊珊會在今日於日本本州一帶逐漸減弱。
天文台又指，本港地區今日大致天晴，有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風；展望未來兩三日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。