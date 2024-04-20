香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。到底打風時「東登」還是「西登」，絕對會影響其風力及破壞力，一般而言，「西登」較「東登」對香港的影響更為嚴重。本港有紀錄以來的十號風球，都主要是「西登」，包括溫黛、山竹及天鴿等。

所謂的「西登」及「東登」，是指熱帶氣旋在香港以西登陸，還是在香港以東登陸。 天文台解釋，北半球熱帶氣旋的風，是以逆時針方向旋轉，所以當颱風在東面登陸，亦即「東登」，香港就會吹偏北或偏西北風，由於內陸有山，受地形阻隔，香港風力相對較弱。

但如果熱帶氣旋在香港南面掠過，或者「西登」，香港就會吹東或東南風，由於風由海吹來，毫無地勢屏障可言，強風就會正面吹襲香港，風力更會將海水推向岸邊，造成嚴重風暴潮。如果遇上潮漲，風暴潮的影響就會更嚴重。而今日(9月1日)剛好是農曆七月十七，潮漲就正正令水位上漲，令「蘇拉」的破壞力大增。

最後一個是「半圓效應」，由於北半球的熱帶氣旋周邊的風，呈逆時針方向旋轉，右方半圓的風向會與前進方向一致，形成「危險半圓」而左方半圓（可航半圓）的風向則與前進方向相反。因此右半圓「危險半圓」的風力，通常較「可航半圓」的風力為強，亦令「西登」變得更加危險。 天文台以2017年的超強颱風「天鴿」為例，當天「天鴿」就是走「西登」路徑，當年造成多區嚴重水浸，逾5,300宗塌樹報告，並有多宗高空墜物和山泥傾瀉的意外事件，一共造成129人受傷。