天氣｜紅色暴雨現正生效　天文台預料每小時雨量逾50毫米

天文台在上午8時55分發出之有關紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內受特大暴雨影響。市民請高度戒備。

九巴部分服務受暴雨及水浸影響。寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響；九巴路線91及91M暫停服務。

教育局指，由於紅色暴雨警告信號生效，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。